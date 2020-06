Mestská plaváreň v Banskej Bystrici sa pre verejnosť otvorí 15. júna

Banská Bystrica 11. júna (TASR) – Mestskú krytú plaváreň na Štiavničkách v Banskej Bystrici otvoria pre plaveckú verejnosť a športové kluby v pondelok 15. júna. Kapacita pre vstup je dvesto ľudí a do relaxačného bazéna 25 osôb. TASR o tom vo štvrtok informovala mestská spoločnosť MBB, pod ktorú spadá plaváreň.



"Návštevníkov žiadame o maximálne zodpovedný prístup. Jednak, aby zvážili návštevu, pokiaľ sa cítia chorí a zároveň, aby pri samotnej návšteve dbali na zvýšenú osobnú hygienu. Pred vstupom do šatní je potrebná dezinfekcia rúk. Dvojmetrové rozostupy odporúčame dodržiavať v šatniach i v okolí bazénov," konštatoval riaditeľ MBB Dušan Argaláš.



Pred vstupom na plaváreň v súvislosti s novým koronavírusom každému návštevníkovi zamestnanci zmerajú telesnú teplotu, ak bude vyššia ako 37,2 stupňa, vstup do bazénu mu nepovolia.



Podľa Argaláša vstupné zostáva nezmenené a letná odstávka sa v tomto roku neuskutoční. Otváracie hodiny počas víkendov skrátia o hodinu. Po oba dni bude plaváreň otvorená do 21.00 h pre dôkladnejšiu dezinfekciu vnútorných priestorov.