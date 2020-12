MHD v Banskej Bystrici od roku 2021 zabezpečia súčasní dopravcovia

Banská Bystrica 18. decembra (TASR) – Od 1. januára budúceho roka bude trolejbusovú dopravu v meste pod Urpínom zabezpečovať v plnom rozsahu ďalších desať rokov Dopravný podnik mesta Banská Bystrica a autobusovú Slovenská autobusová doprava Zvolen. Informoval o tom banskobystrický primátor Ján Nosko s tým, že v piatok došlo k uzatvoreniu zmluvných vzťahov medzi mestom a víťaznými uchádzačmi medzinárodného tendra na dopravcov mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Banskej Bystrici.



Keďže prvotné ponuky oboch dopravcov boli pre vedenie mesta neakceptovateľné, jeho cieľom bolo vyrokovať nižšiu sumu. Výsledkom intenzívnych rokovaní je dohoda o výhodnejších podmienkach a cenách pre mesto.



K tomu zaviazalo primátora aj mestské zastupiteľstvo uznesením, v ktorom ho žiadalo, aby ďalej rokoval s dopravcami o znížení ponúknutej ceny. Pôvodná mala presiahnuť predpokladanú hodnotu údajne až o 50 miliónov eur. V prípade, že by sa to nepodarilo a dopravca by nezdôvodnil zvýšené náklady, mala byť podľa poslancov súťaž zrušená a vypísaná nanovo.



Pri trolejbusovej doprave MHD bude cena 3,72 eura za kilometer, pri autobusovej 3,03 eura.