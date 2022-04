B. Bystrica: Mladí futbalisti si zahrajú na novom mestskom štadióne

Banská Bystrica 16. apríla (TASR) – So zámerom zmeniť zanedbané ihrisko v banskobystrickej časti Kráľová na moderný štadión pre mladé futbalové nádeje prišla samospráva v roku 2018. Prestavba Mestského mládežníckeho štadiónu je v súčasnosti tesne pred dokončením. TASR o tom informoval Miroslav Strelec z kancelárie primátora.



Náklady na výstavbu štadióna dosiahli viac ako 3,6 milióna eur s DPH. V sume je zahrnutá aj dotácia ministerstva financií vo výške 730.000 eur. Prvé tréningy a zápasy by mohli odštartovať v najbližších týždňoch. Priestor budú využívať futbalové športové kluby z Banskej Bystrice. Ide približne o 800 futbalistov.



„Okrem hlavnej futbalovej plochy s umelým trávnikom a osvetlením pribudli tribúny s kapacitou takmer 1500 miest, objekty zázemia a šatní, objekty s pokladňami, bufetmi a toaletami pre divákov. Mesto realizovalo aj prístupové spevnené plochy vrátane parkovísk,“ priblížil Strelec.



Stavenisko zhotoviteľovi odovzdali koncom júna 2020. Športovisko má byť v apríli skolaudované a odovzdané do užívania.



„Naším cieľom bolo vytvoriť podmienky na výchovu, rozvoj a rast mladých futbalistov. Po dlhých procesoch sme vo finále. Futbal vždy do nášho mesta patril. Som presvedčený, že projekt prestavby ihrísk na moderný štadión je ďalším z krokov, ktorými pomáhame futbalu prinavrátiť pozíciu, ktorú kedysi v meste pod Urpínom mal,“ konštatoval primátor Ján Nosko.



„Urbanistické riešenie štadióna bolo dané polohou stavebného pozemku v zastavanom území. Rovnako i polohou jestvujúcich futbalových ihrísk a dispozičnými potrebami umiestnenia jednotlivých novostavieb na pozemku tak, aby spĺňali objektívne kritériá pre prvú kategóriu futbalového štadiónu v súlade s kategorizáciou štadiónov podľa UEFA. Športovisko má vyhovujúce rozmery hracej plochy, osvetlenie, zázemie pre médiá a VIP hostí, zabezpečenie vrátane kamerového systému, ako aj počet miest na tribúnach,“ doplnil Vladimír Brieda, vedúci oddelenia implementácie projektov magistrátu.