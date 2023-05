Modernizácia semaforov na hlavnom ťahu I/66 v B. Bystrici je na konci

Banská Bystrica 16. mája (TASR) - Modernizácia svetelnej signalizácie na hlavnom ťahu v meste Banská Bystrica vstúpila tento týždeň do záverečnej etapy. Práce sa presunuli na veľkú križovatku na tzv. Huštáku pri obchodnom centre Europa a podľa odhadov by mali trvať minimálne týždeň. Ako informuje banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti, v čase prác ju opäť budú riadiť dopravní policajti. Vodičov vyzýva na to, aby pri prechádzaní miestom zvýšili pozornosť a riadili sa jej pokynmi.



S modernizáciou semaforov na ceste I/66 sa začalo 20. marca. Od vybudovaného systému inteligentného riadenia dopravy podľa najmodernejších európskych kritérií mesto očakáva zlepšenie dopravnej situácie na ceste popri Hrone, ktorá je najvyťaženejším úsekom v meste pod Urpínom. Rovnako zvýšenie plynulosti cestnej premávky, ako aj bezpečnosti a komfortu cestujúcich i peších. Samospráva na tento účel získala v minulom roku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu nenávratný finančný príspevok vo výške takmer 743.000 eur.



Zhotoviteľ začal s prácami pri obchodnom centre Terminal a postupne pokračoval v smere do centra mesta. Modernizácia svetelnej signalizácie sa týka návestidiel, rozvodov, detektorov, radičov aj stožiarov. Na každej projekt počíta s kamerovým systémom a na priechode pre chodcov na Národnej ulici i s cestnou meteostanicou, ktorá má monitorovať povrch vozovky.