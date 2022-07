Most na R1 v Banskej Bystrici je plne prejazdný, práce prerušili

Banská Bystrica 21. júla (TASR) – Komplexnú opravu mosta na R1 v Banskej Bystrici na čas prerušili a dopravu spúšťajú v plnej prevádzke. TASR o tom informovala hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Eva Žgravčáková s tým, že pre Európsky olympijský festival mládeže bude doprava v tomto úseku bez obmedzení do 30. júla.



Pripomenula, že s obnovou budú pokračovať od 31. júla. Obnova mosta na rýchlostnej ceste R1 v Banskej Bystrici sa začala v marci tohto roka. "Doteraz opravili pravý jazdný pás a po festivale sa pustia do opravy druhej strany, teda ľavého jazdného pásu," spomenula. Doplnila, že most je v súčasnosti plne prejazdný. "Návštevníci festivalu si tak nemusia robiť starosti s možnými zdržaniami pre práce," zdôraznila.



Podľa nej ľavý jazdný pás mosta začne NDS opravovať na prelome júla a augusta. Počas tejto etapy opráv bude ľavá strana mosta do konca októbra úplne uzavretá. Doprava bude presmerovaná do protismeru.



Most na R1 v Banskej Bystrici postavili v roku 1979. Jeho dĺžka je takmer pol kilometra a šírka približne 20 metrov.



Európsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica 2022 bude na strednom Slovensku od 24. do 30. júla.