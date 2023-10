B. Bystrica môže vybudovať hokejbalové ihrisko a plochu pre skejterov

Banská Bystrica 7. októbra (TASR) - Komunita skejterov a hokejbalistov v Banskej Bystrici dlhé roky volá po výstavbe nových športovísk. Ich vybudovanie je už reálnejšie, keďže Zastupiteľstvo Banskobystrického samosprávneho kraja schválilo prenájom svojich dvoch zanedbaných ihrísk mestu. Nové hokejbalové ihrisko a plocha pre skejterov by mali vzniknúť pri obchodnej akadémii na Tajovského ulici.



Ako TASR informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková, plány samosprávy využiť dočasne na tieto účely parkovisko Mičinská narazili počas prípravy projektu na narastajúce požiadavky a s tým súvisiace niekoľkonásobné zvýšenie predpokladaného rozpočtu. Mesto sa preto rozhodlo nájsť vhodnejšiu lokalitu s lepšou dostupnosťou a mimo obytných domov.



"Teraz sa už môžeme pustiť do projekčných prác, povoľovacích procesov a zapojiť sa do získania mimorozpočtových zdrojov na realizáciu tohto projektu," konštatovala hovorkyňa.



Pôvodný skejtpark, ktorý bol v minulosti zriadený na parkovisku Mičinská, zanikol. Dočasný domov našli skejteri v budove pri železničnej stanici v Kostiviarskej. Hokejbalové ihrisko zasa vyrástlo za pomoci hokejistov v areáli Základnej školy Golianova na Uhlisku. Bolo v blízkosti bytového domu, čo prekážalo miestnym obyvateľom a nespĺňalo ani požadované rozmery. Súťažný hokejbal sa z neho vytratil.



"Pôvodná predstava, že dočasne upravíme povrch parkoviska na Mičinskej, upevníme mantinely, ktoré nám zostali z rekonštrukcie zimného štadióna a vedľa umiestnime prekážky pre skejterov, narazila na realitu. Potrebná investícia na vytvorenie nového zázemia so šatňami a toaletami, kanalizáciou, osvetlením, tribúnami a kompletne odliatym betónovým skejtparkom sa vyšplhala na viac ako pol milióna eur," vysvetlil prvý zástupca primátora Jakub Gajdošík.



"Spolu s odbornými útvarmi začneme teraz s potrebnými procesmi, a zároveň sa budeme uchádzať o mimorozpočtové zdroje z Fondu na podporu športu. Verím, že výsledkom nášho snaženia budú dve moderné športoviská s prislúchajúcim zázemím, ktoré naplnia očakávania našich skejterov a hokejbalistov," zdôraznil primátor Ján Nosko.