Mrazivé noci v Banskej Bystrici môžu bezdomovci tráviť v nocľahárni

Banská Bystrica 10. februára (TASR) – Ľudia bez domova v Banskej Bystrici môžu aktuálne mrazivé noci tráviť v nocľahárni, v súčasnosti je však jej kapacita naplnená. Pre TASR to uviedla riaditeľka Slovenského Červeného kríža (SČK) v Banskej Bystrici Zuzana Stanová.



Doplnila, že v meste je jedna nocľaháreň, ktorú prevádzkuje SČK. Jej kapacita je 20 lôžok a otvorená je od 18.30 do 7.00 h. Okrem nej však v zime otvárajú aj ohrevňu. "Keď je aj ráno zima pod päť stupňov Celzia, je pre ľudí bez domova otvorená celý deň. Môžu sa zohriať, dať si polievku, kávu, čaj," podotkla s tým, že v Banskej Bystrici je približne 200 ľudí na ulici. "Sú však aj takí, ktorí nechcú využívať naše služby," zdôraznila.



Hovorkyňa banskobystrického primátora Dominika Adamovičová doplnila, že do ohrevne mesto v spolupráci s mestskou políciou zabezpečuje prevoz ľudí bez domova. "Počas tohtoročnej zimnej sezóny bol zatiaľ zaznamenaný jeden takýto prípad," informovala.



Konštatovala, že zabezpečujúcim garantom služieb v nocľahárni Večierka je Slovenský Červený kríž. Využívať ju môžu ľudia, ktorí sa náhle a nečakane ocitli bez domova alebo ich prepustili z výkonu trestu. Prísť môžu aj takí, ktorí doteraz nechceli prijať pomoc a vyspať sa na posteli.