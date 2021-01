Škôlky a jasle v B. Bystrici budú dostupné len pre niektoré deti

Banská Bystrica 9. januára (TASR) - Materské školy (MŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica a mestské jasle budú od pondelka 11. januára až do odvolania dostupné len pre deti zákonných zástupcov, z ktorých aspoň jeden pracuje v kritickej infraštruktúre, respektíve pre rodičov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domu. Rozhodol o tom krízový štáb mesta v reakcii na nepriaznivý vývoj epidemiologickej situácie v regióne v súvislosti s ochorením COVID-19. TASR o tom informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková.



Mestský úrad (MsÚ) v Banskej Bystrici zostáva pre verejnosť až do odvolania naďalej zatvorený.



"V obmedzenom režime bude fungovať len matričný úrad a ohlasovňa pobytu, ktorých zamestnanci vykonávajú jedine úkony spojené s vydávaním dokladov týkajúcich sa narodení, úmrtí a trvalého alebo prechodného pobytu. Obyvateľov žiadame, aby zamestnancov úradu v prípade potreby kontaktovali výlučne telefonicky alebo e-mailom," zdôraznila Marhefková.



Ako dodala, od 11. januára budú vo vestibule MsÚ dostupné všetky tlačivá týkajúce sa miestnych daní a poplatkov, ako i poplatkov za komunálny odpad. Platby je potrebné realizovať výlučne bankovým prevodom. V prípade, že niekto príde napriek zákazu vychádzania na úrad s vyplneným tlačivom k miestnym daniam, môže ho vložiť do boxu nachádzajúceho sa vo vestibule úradu. Po 12.00 h magistrát odporúča využiť služby Slovenskej pošty.



Krízový štáb mesta Banská Bystrica občanov opäť vyzval na prísne dodržiavanie nevyhnutných opatrení a rešpektovanie platných nariadení. Mnohí obyvatelia ich totiž nerešpektujú a ani zákaz vychádzania platný uznesením vlády od začiatku tohto roka do 24. januára.