Škôlku v Banskej Bystrici obnovujú s dôrazom na zmenu klímy

Banská Bystrica 9. novembra (TASR) – Samospráva v rámci projektu Reakcia na zmenu klímy, ktorý realizuje s podporou grantov Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), rekonštruuje Materskú školu (MŠ) Šalgotarjánska v Banskej Bystrici. Cieľom je znížiť energetickú náročnosť budovy a vytvoriť adaptačné opatrenia v jej okolí, čo v týchto dňoch pozitívne hodnotili odborníci na zmenu klímy, donori z Nórska. TASR o tom v stredu informoval Miroslav Strelec z kancelárie primátora.



"Doteraz sa podarilo zatepliť obvodové steny a strechy, vymeniť interiérové osvetlenie. Osadili sa nové vykurovacie telesá a rozvody, inštalácia vetrania a rekuperácie. Súčasťou nadväzujúcej obnovy je rekonštrukcia elektroinštalácie, nové maľby a omietky, osadenie modernej sanity, zdravotechniky, podláh a kobercov. Po ukončení stavebných prác prídu na rad adaptačné opatrenia a ozelenenie okolia," uviedol Strelec.



V areáli MŠ by mala pribudnúť dažďová záhrada a počíta sa aj so zatienením ihriska profesionálnou tieniacou technikou. Z grantov EHP bolo na rekonštrukciu škôlky vyčlenených 600.000 eur a z eurofondov 580.000 eur.



Podľa Martina Lakandu, vedúceho oddelenia inovatívnych riešení a adaptácie na zmenu klímy z magistrátu, by škôlka mala byť kompletne zrekonštruovaná v marci budúceho roka. Mesto plánuje pokračovať v zavádzaní adaptačných a mitigačných opatrení vo vybraných mestských objektoch.



"Súčasťou projektu je tiež výmena skúseností a informácií o zmene klímy s naším zahraničným partnerom, ktorým je Nórsky inštitút pre mestský a regionálny výskum Metropolitnej univerzity v Osle. Som rád, že práve obnova MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ktorú realizujeme s dôrazom na zmenu klímy, zaujala odborníkov spoza hraníc," reagoval primátor Ján Nosko.