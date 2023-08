Múzeum SNP a kultúrny program osláv si prišlo pozrieť asi 3000 ľudí

Banská Bystrica 29. augusta (TASR) - Približne 3000 ľudí prišlo v utorok do areálu Múzea SNP, aby si pozrelo kultúrny program pripravený k oslavám 79. výročia SNP. Tohtoročné oslavy boli bez tradičných prejavov najvyšších ústavných činiteľov, predpoludním sa v areáli múzea uskutočnila pietna spomienka spojená s kladením vencov.



Ako pre TASR uviedla hovorkyňa Múzea SNP Michaela Bučeková, v týchto chvíľach program vrcholí koncertom Petra Lipu a podvečer bude v kinosále múzea pripravený ešte koncert Kataríny Koščovej. Na záver, o 19.00 h, sa uskutoční koncert Štátnej opery v Banskej Bystrici, kde odovzdajú aj Cenu Múzea SNP a to riaditeľovi opery Rudolfovi Hromadovi.



Podľa Bučekovej v exteriéri múzea bol po celý deň pestrý program, na ktorom mali návštevníci možnosť vidieť dobový vojenský tábor klubov vojenskej histórie, prezentáciu Vojenského historického ústavu či ukážku diaľkovo riadených modelov. Svoje aktivity prezentovali Vojenské športové centrum Dukla Banská Bystrica a športový klub Dracula Gym. Predviedla sa tiež sokoliarska skupina Biatec. Návštevníkom bol umožnený celodenný voľný vstup do múzea.