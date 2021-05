MÚZPAS ponúka zvýhodnený vstup do banskobystrických kultúrnych stánkov

Banská Bystrica 26. mája (TASR) – Do štyroch múzeí a jednej galérie v Banskej Bystrici a okolí sa počas tejto turistickej sezóny dostanú návštevníci prostredníctvom jedinej vstupenky za zvýhodnenú cenu. Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) prichádza s MÚZPAS-om. TASR o tom informovala vedúca oddelenia komunikácie Úradu BBSK Lenka Štepáneková.



MÚZPAS platí od 1. júna do 30. septembra a návštevníkom Banskej Bystrice a blízkeho okolia umožní vstup do Stredoslovenského múzea, Stredoslovenskej galérie, Múzea Slovenského národného povstania, Poštového múzea a do Slovenského múzea máp v Kynceľovej.



Ako uviedol vedúci oddelenia kultúry Úradu BBSK Peter Černek, túto novinku pripravil kraj v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Stredné Slovensko a mestom Banská Bystrica.



„Ak má múzeum alebo galéria viac expozícií, návštevník si vyberie len jednu z nich, v ktorej sa preukáže MÚZPAS-om. Ten oprávňuje na jednu návštevu do každej zapojenej inštitúcie a platí pre jednu osobu. Vstupenka bude v predaji v jednotlivých múzeách a galériách od 1. júna,“ dodal Černek.



MÚZPAS má formát A6 a prináša aj informácie o zapojených kultúrnych stánkoch v slovenčine a v angličtine. Slúži tiež ako suvenír, do ktorého držitelia získajú pečiatky za navštívenie expozícií.