Na majiteľa „čiernej stavby“ podala Banská Bystrica trestné oznámenie

Banská Bystrica 12. mája (TASR) – Majiteľ objektu na Ďumbierskej ulici na banskobystrickom sídlisku Sásová napriek opakovaným štátnym stavebným dohľadom, výzvam a právoplatným rozhodnutiam na bezodkladné zastavenie stavebných prác na tzv. čiernej stavbe, to nerešpektoval a pokračoval. Mesto preto na neho podalo trestné oznámenie na okresnú prokuratúru. TASR o tom vo štvrtok informovala hovorkyňa primátora Dominika Adamovičová.



"Na základe posledného dozoru, ktorý vykonali zamestnanci stavebného úradu koncom januára, podalo mesto trestné oznámenie na okresnú prokuratúru. Súčasne bola zo strany oddelenia správneho konania mestskej polície podnikateľovi udelená sankcia vo výške 25.000 eur. Momentálne je kauza v exekučnom konaní,“ konštatovala Adamovičová.



Podľa nej o nelegálnej činnosti na Ďumbierskej ulici je samospráva informovaná na základe vlastného prieskumu, ako i podnetov zo strany obyvateľov už od roku 2020. Vykonaný prvý štátny stavebný dohľad preukázal, že práce sa realizujú bez územného rozhodnutia a stavebného povolenia. Stavebný úrad v Banskej Bystrici majiteľovi doručil výzvu a právoplatné rozhodnutie o bezodkladnom zastavení prác.



"V auguste minulého roka sme opätovne vykonali štátny stavebný dohľad, ktorým sme zistili, že naše nariadenia ani výzvy stavebník nerešpektuje. Preto sme spis postúpili na oddelenie správneho konania mestskej polície, ktoré majiteľovi právoplatným a vykonateľným rozhodnutím udelilo pokutu. Vzhľadom na to, že sankciu stavebník doposiaľ neuhradil, podali sme návrh na začatie exekučného konania,“ vysvetlil vedúci stavebného úradu Filip Gašparec. Aj opakovaná tretia kontrola začiatkom tohto roka zistila nerešpektovanie rozhodnutia o zastavení stavebných prác.



„Ako mesto nie sme zástancovia trestnoprávnych inštitútov za každú cenu, ale v tomto prípade sme nemali inú možnosť. Naše nástroje neboli účinné, preto verím, že prokuratúra nájde spôsob, akým dá čiernej stavbe na Ďumbierskej ulici definitívnu stopku. Som presvedčený, že k nelegálnym stavbám by sa malo vo všeobecnosti pristupovať nekompromisne, čo si vyžaduje sprísnenie legislatívy,“ konštatoval banskobystrický primátor Ján Nosko.