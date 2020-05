B. Bystrica na MDD otvorí Hodinovú vežu, vytrysknú aj fontány

Banská Bystrica 27. mája (TASR) – V prvý júnový deň, na Medzinárodný deň detí (MDD), otvára mesto pod Urpínom letnú sezónu. Vytryskne päť fontán vrátane tej na Námestí SNP, po zime sprístupnia aj Hodinovú vežu, ktorá patrí medzi najnavštevovanejšie pamiatky Banskej Bystrice, Robotnícky dom ožije kultúrnymi akciami a informačné centrá privítajú turistov. TASR o tom v stredu informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková s tým, že priaznivci cykloturistiky už budú môcť využiť požičovňu horských elektrobicyklov.



"Napriek tomu, že v súčasnosti situácia nedovoľuje organizovať MDD v rozsahu ako po iné roky, najmenší Banskobystričania sa predsa len môžu tešiť na program. Predstavenia, ktoré pripravujeme, sa uskutočnia na nádvorí Robotníckeho domu za prísnych hygienických opatrení. V prípade nepriaznivého počasia sa presunieme do interiéru. Veríme, že rozprávka Danka a Janka v podaní divadla Neline detičky ich poteší," uviedla Lýdia Baranová, vedúca Robotníckeho domu.



Divadelné predstavenie v trvaní 45 minút sa uskutoční o 10.30 a 15.30 h. Vstup je bezplatný, ale je možný len so vstupenkou, ktorú si treba rezervovať. Štvrtá fáza uvoľňovania vládnych opatrení v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu síce dovoľuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy, avšak v počte maximálne do 100 ľudí.



"Fontány prešli za posledné dni čistením, kontrolou funkčnosti systému a napustením. V prípade priaznivého počasia vytryskne fontána na Námestí SNP o 17.00 h v sprievode krátkej žonglérskej šou a hudby z reproduktorov," konštatoval primátor Ján Nosko.



Ako dodal, banskobystrické námestie opäť ožíva a pomôže tomu i zníženie poplatkov za letné terasy o 80 percent, ktoré v utorok (26. 5.) schválili na mimoriadnom zasadnutí mestskí poslanci.