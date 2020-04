Na mládežnícky štadión v Banskej Bystrici je určených 1,5 milióna eur

Banská Bystrica 10. apríla (TASR) – So stavbou mestského mládežníckeho štadióna v banskobystrickej časti Radvaň by sa mohlo začať už na prelome mája a júna. Hoci tento zámer mesto avizovalo už v roku 2018, prestavbu športoviska zabrzdili procesy získania územného rozhodnutia a stavebného povolenia. Po dvoch rokoch je projekt v štádiu verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby. TASR o tom informovala Zdenka Marhefková, hovorkyňa banskobystrického primátora.



Štadión má slúžiť predovšetkým pre potreby tréningového procesu mládežníkov a organizovanie športových podujatí na lokálnej či národnej úrovni.



"Zámer vybudovať mestský mládežnícky futbalový štadión vznikol ešte v čase, keď sme boli Európskym mestom športu. Z prieskumov sme zistili, že je potrebné dobudovať futbalovú infraštruktúru, ktorá bola a je dlhodobo poddimenzovaná. Naším cieľom je vytvoriť podmienky na výchovu, rozvoj a rast mladých futbalistov. Po dlhých procesoch sa dostávame takmer do finále. Športové srdce bije vo všetkých kútoch Banskej Bystrice a futbal vždy do nášho mesta patril. Tento projekt je ďalším z mnohých krokov, ktorými pomáhame futbalu prinavrátiť pozíciu, ktorú kedysi v meste pod Urpínom mal," reagoval primátor Banskej Bystrice Ján Nosko.



Podľa Vladimíra Briedu, vedúceho oddelenia investičnej výstavby a riadenia projektov magistrátu, plánovaná kapacita je približne 1500 miest. Projekt počíta i s výstavbou zázemia so šatňami, bufetmi, toaletami či priestorom pre médiá. Pribudne verejné osvetlenie a viac než 170 parkovacích miest.



Ako tvrdí magistrát, v mestskom rozpočte je na prvú fázu projektu vyčlenených 1.520.000 eur. Na výstavbu štadióna má použiť aj vládnu dotáciu vo výške 730.000 eur. Ak všetko pôjde podľa plánu a s výstavbou sa začne na prelome mesiacov máj a jún, prvé futbalové tréningy či zápasy by na novom športovisku mohli odštartovať už v budúcom roku. Priestor bude využívať Mestský futbalový klub (MFK) Dukla Banská Bystrica, ako i okolité športové kluby. Podľa odhadov ide približne o 700 až 800 futbalistov.



"V Banskej Bystrici nateraz nie je štadión s umelým trávnikom a rozmermi, ktoré požaduje UEFA v kategórii 2 pre mládežnícke a majstrovské zápasy. Keby sme nerealizovali tento projekt, nemohli by sa u nás hrať najvyššie súťaže tejto kategórie," zdôraznil mestský poslanec Milan Smädo, manažér MFK Dukla.