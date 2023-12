Na Banskobystrickú plaveckú 24-hodinovku prišlo takmer 1900 plavcov

Banská Bystrica 29. decembra (TASR) - Na jubilejnú Banskobystrickú plaveckú 24-hodinovku si od štvrtka (28. 12.) do piatka pravého poludnia prišlo zaplávať sto metrov pre zdravie 1898 ľudí. Celkovo v tom čase na krytú plaváreň v Banskej Bystrici zavítalo 2846 návštevníkov. Na prekonanie rekordu z roku 2018 to však nestačilo. TASR o tom informoval Miroslav Strelec z kancelárie primátora.



Možnosť bezplatného vstupu na plaváreň Štiavničky využili nielen Banskobystričania, ale aj plavci z Nemecka, Švajčiarska, Českej republiky, Nikaraguy, Ruska, Španielska, Kanady, Rakúska a Islandu.



"Účasť domácich, ale i zahraničných návštevníkov svedčí o popularite plaveckého maratónu. V tomto roku bol jeho 25. ročník a prilákal mladších i skôr narodených, malých i veľkých. Pred piatimi rokmi si sto metrov pre zdravie prišlo zaplávať 1910 ľudí. K prekonaniu tohto rekordu nám chýbalo 13 plavcov. Verím, že na budúci rok sa nám to podarí," konštatoval prvý zástupca primátora Jakub Gajdošík.



Najstarším účastníkom bol 87-ročný Ladislav z Banskej Bystrice, ktorý dosiahol čas 3.37,63 s. Najstaršou plavkyňou bola 84-ročná Margita z rovnakého mesta, ktorá zaplávala sto metrov za 5.47,71 s.



"Najrýchlejším plavcom sa stal 18-ročný Banskobystričan Jakub s časom 0.57,63 s a najrýchlejšou 13-ročná Sophia z Bratislavy, ktorá dosiahla čas 1.06,64 s. Máme radosť, že tradičnú a obľúbenú akciu navštevuje čoraz viac mladších ľudí," doplnil Filip Tomašovič, poverený vedením oddelenia športu magistrátu.



Krytá plaváreň Štiavničky zostane na Silvestra a na Nový rok zatvorená. Sprístupnia ju pre verejnosť opäť od 2. januára v čase od 7.00 do 22.00 h. Zaplávať si tam možno aj počas sviatku Troch kráľov, 6. januára, od 11.00 do 21.00 h.