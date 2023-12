Na Poľnej ulici v Banskej Bystrici pribudne 33 parkovacích miest

Banská Bystrica 6. decembra (TASR) - V Banskej Bystrici podľa analýz chýba zhruba 7600 parkovacích miest. V tejto súvislosti pripravuje samospráva novú parkovaciu politiku, ktorú predstaví obyvateľom v budúcom roku. Zároveň hľadá zhotoviteľa na vybudovanie parkovacích miest na Poľnej ulici v mestskej časti Radvaň-Kráľová. TASR o tom informovala hovorkyňa Zdenka Marhefková.



"V prípade Poľnej ulice v súčasnosti hľadáme zhotoviteľa, ktorý sa postará o vybudovanie 33 parkovacích miest, nového chodníka a realizáciu dažďovej kanalizačnej prípojky. Predpokladáme, že stavebné práce by sa mohli začať na jar budúceho roka, všetko však bude závisieť od klimatických podmienok," konštatoval vedúci odboru rozvojových aktivít magistrátu Martin Lakanda s tým, že v mestskom rozpočte je na tento účel vyčlenených 228.000 eur.



Projekt výstavby dlhoočakávaných parkovísk na Tatranskej ulici na sídlisku Sásová stále viazne. Mesto s ním prišlo ešte v roku 2018 a počíta s výstavbou 227 parkovacích miest za bytovými domami, s rekonštrukciou chodníkov, vstupov do bytových domov, výmenou obrubníkov, realizáciou verejného osvetlenia či výsadbou zelene. Keďže ide o finančne náročný projekt, rozdelili ho do niekoľkých etáp. Na prvú je v rozpočte vyčlenených približne 884.000 eur. Už po tretí raz ho však vždy v inej fáze konania napadlo bratislavské Združenie domových samospráv.



"Ani po piatich rokoch nie sme v takom štádiu, aby sme mohli začať s výstavbou. Neteší ma, že procesy nevieme urýchliť a ani ovplyvniť. Do všetkých konaní nám vstupuje so svojimi námietkami toto združenie, čo predlžuje lehoty a konania sa tým naťahujú na dlhé obdobie. Budovanie parkovísk na Tatranskej ulici ostáva naďalej našou prioritou," zdôraznil primátor Ján Nosko.



Mestu sa až po niekoľkých rokoch podarilo získať právoplatné územné rozhodnutie. Následne bola spracovaná dokumentácia pre stavebné povolenie.



"Aktuálne máme vydané právoplatné stavebné povolenia pre stavebné objekty prekládok inžinierskych sietí a pre verejné osvetlenie. Stavebné konanie na samotné spevnené plochy parkovísk v súčasnosti stále prebieha. V prípade vydaného stavebného povolenia pre vodné stavby, respektíve kanalizáciu a prekládku vodovodu, ktoré trvalo viac ako rok, musí okresný úrad opäť preskúmať rozhodnutie, pretože aj do tohto stavebného konania sa prihlásilo bratislavské združenie," vysvetlil druhý viceprimátor Martin Majling.