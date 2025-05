V Banskej Bystrica na projektové zámery občanov vyčlenili 40.000 eur

Banská Bystrica 27. mája (TASR) - Na projektové zámery v rámci aktuálneho 11. ročníka participatívneho rozpočtu vyčlenilo mesto Banská Bystrica 40.000 eur. To, ako ich možno získať do jednotlivých mestských častí a zveľadiť tým svoje okolie, sa záujemcovia dozvedia na siedmich informačno-konzultačných stretnutiach. Uskutočnia sa v júni na sídliskách Sásová, Podlavice a okolie, Fončorda, Radvaň, Podháj a okolie, na Uhlisku i v centre mesta. TASR o tom v utorok informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.



„Tento rok chceme zaviesť niekoľko noviniek. Veríme, že vďaka tomu participatívny rozpočet viac spopularizujeme a zvýšime počet predkladateľov. Podávať projektové návrhy bude možné až do 30. septembra. Nápady na projekty sa dajú konzultovať nielen prostredníctvom mestskej online platformy spolupracovna.banskabystrica.sk, ale aj osobne s odborníkmi z mestského úradu,“ vysvetlila Soňa Kariková z referátu participácie a inovácie v oblasti otvoreného spravovania magistrátu.



Obyvatelia sa na informačných stretnutiach dozvedia o fungovaní participatívneho rozpočtu, jeho výhodách pre komunitu, o typoch projektov, ktoré sa dajú cez tento rozpočet podporiť. Projektové návrhy je možné podávať v kategóriách životné prostredie a voľná téma.



„Oboznámime ich s postupom, termínmi a pravidlami podávania projektov cez mestskú online platformu. Ak budú mať akékoľvek otázky alebo budú potrebovať pomoc, na stretnutiach im radi poskytneme potrebné rady a podporu,“ dodala Kariková.