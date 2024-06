V Banskej Bystrici otvorili výstavu umeleckých diel väznených osôb

Banská Bystrica 24. júna (TASR) - V priestoroch historickej radnice v Banskej Bystrici otvorili v pondelok putovnú výstavu umeleckých diel väznených osôb pod názvom Stále je tu láska [aby neprišiel van Gogh o ucho]. Pre verejnosť je prístupná od 25. júna do 4. júla každý pracovný deň od 8.00 do 17.00 h a v sobotu od 10.00 do 15.00 h. Neskôr sa presunie do Popradu a Bratislavy.



Ako informovalo mesto, výstava má aj benefičný rozmer. Návštevníci kúpou diela alebo dobrovoľným finančným príspevkom pomôžu malým onkologickým pacientom v banskobystrickej detskej nemocnici. Podporia i väznené osoby v myšlienke, že ich poctivá práca má zmysel.



Myšlienka benefičnej výstavy vznikla v roku 2023, keď prvýkrát vystavili diela väznených z Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica. V rámci resocializačných procesov naďalej rozvíjajú svoj talent a podporujú ich v tom príslušníci a zamestnanci ústavu.



"Som vďačný, že sa nám opäť podarilo zrealizovať výstavu diel väznených osôb. Vnímam ju ako spôsob ukázať širokej verejnosti, že osoby vo výkone trestu vedia spoločnosti priniesť nielen negatívne, ale i pozitívne emócie," konštatoval riaditeľ ústavu Ivan Petrán.



Ako tvrdia organizátori, tí, ktorí skončili za mrežami, sú mnohokrát ľudia so zložitou minulosťou. Príbeh každého z nich je iný, ale všetky spája to, že keby skôr objavili lásku k sebe a zároveň k druhým, nemuseli prísť o niečo dôležité, tak ako van Gogh, ktorý prišiel o ucho.



"Tešíme sa, že táto výstava sa koná po roku opäť a vážime si jej charitatívny rozmer. Deti s onkologickým ochorením a ich rodiny si zaslúžia podporu nás všetkých. Umenie a túžba pomôcť nás môžu spojiť, bez ohľadu na minulosť chceme detským pacientom zabezpečiť lepšiu prítomnosť a budúcnosť," doplnil predseda občianskeho združenia Svetielko nádeje Pavel Bician, ktoré dostane vyzbierané peniaze. Vstup na výstavu je bezplatný.