Na Radvanský jarmok zavítali aj hostia z piatich partnerských miest

Banská Bystrica 6. septembra (TASR) - Počas 366. Radvanského jarmoku, ktorý sa koná v Banskej Bystrici až do nedele (8. 9.), prijal primátor Ján Nosko delegácie piatich partnerských miest. So zástupcami britského Durhamu, maďarského Dabaša a Šalgotarjánu, poľského Radomu i amerického Charlestonu sa zhodli na tom, že upevňovať spoluprácu a pomáhať si pri organizovaní podujatí či rozvoji cestovného ruchu je stále dôležité a prospešné. TASR o tom v piatok informovala hovorkyňa Zdenka Marhefková.



Mesto Durham vyzdvihlo aktivity v oblasti kultúry a čerpania vzájomnej inšpirácie pri organizovaní svetelných festivalov, Charleston zasa poukázal na dlhoročné študentské výmeny a konkrétne možnosti na rozvíjanie spoločných vzťahov predstavil aj Radom.



Podľa Noska je Dabaš príkladom udržiavania slovenských tradícií, keďže v ňom žije približne 4000 obyvateľov slovenskej národnosti.



"Sú hrdí na to, že sa im darí udržiavať naše tradície a slovenský jazyk, ktorý je možné vybrať si ako voliteľný predmet už na základnej škole. So zástupcami Dabaša sme sa rozprávali o ďalších projektoch, ktoré by sme v nasledujúcom období mohli rozbehnúť. Keďže aj oni majú silné mládežnícke zázemie vo futbale a v tenise, spoluprácu chceme zamerať okrem školskej oblasti aj na tú športovú," konštatoval primátor.



Podľa vedúcej oddelenia medzinárodných vzťahov a zahraničného obchodu magistrátu Antónie Jurečkovej bola spolupráca medzi partnerskými mestami v čase pandémie pozastavená, a preto sa ju budú snažiť zintenzívniť.



"Chceme, aby bola konkrétnejšia a naši obyvatelia spoznávali práve tie mestá, ktoré sú si s Banskou Bystricou v mnohom podobné," dodala.



V priestoroch historickej radnice sa stretli aj Banskobystričania žijúci v zahraničí. Každé dva roky prichádzajú do mesta pod Urpínom, aby si vo svojom rodnom meste užili tradičný Radvanský jarmok. Hoci domovom sa im stala Austrália, Francúzsko, Rakúsko či Taliansko, vždy sa radi vrátia.