Na Štiavničkách odštartovala tradičná plavecká 24-hodinovka

Banská Bystrica 27. decembra (TASR) - Na krytej plavárni Štiavničky odštartoval v piatok na pravé poludnie 26. ročník tradičnej Banskobystrickej plaveckej 24-hodinovky. Zaplávať si sto metrov pre zdravie a zhodiť pri tom nabraté vianočné kalórie môže prísť ktokoľvek až do soboty (28. 12.) do 12.00 h, keď sa plavecký maratón končí. Návštevníci môžu využiť 1,5-hodinový bezplatný vstup. TASR o tom informovala radnica.



"Každý účastník, ktorý odpláva sto metrov, bude odmenený diplomom a malou pozornosťou. Po skončení podujatia vyhodnotíme najrýchlejších plavcov a tradične i najstarších účastníkov, ktorým odovzdáme vecné ceny. V minulom roku si sto metrov pre zdravie odplávalo 1898 ľudí, pričom celkovo plaváreň navštívilo 2846 návštevníkov," konštatoval Filip Tomašovič, poverený vedením oddelenia športu na magistráte.



Rekord podujatia pochádza z roku 2018, keď sa do plaveckého maratónu zapojilo 1910 plavcov s návštevnosťou plavárne za 24 hodín na úrovni približne 3300 ľudí. Mnohí prišli aj zo vzdialenejších končín a zahraničia.



"Vyzvite svojich priateľov a známych, prekonajme spolu účastnícky rekord a ukážme tak ako vždy, že v nás bijú športové srdcia," zdôraznil primátor Ján Nosko.