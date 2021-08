Na uvítanie do života môžu Banskobystričania nahlásiť deti online

Banská Bystrica 23. augusta (TASR) – Na uvítanie do života, čo patrí k prvým slávnostným chvíľam malých Banskobystričanov, sa dá objednať online. Od marca minulého roka ich samospráva pre pandémiu nového koronavírusu pozastavila. Matričný úrad a ohlasovňa pobytu v Banskej Bystrici aj preto mení zaužívaný systém organizovania tohto aktu. TASR o tom informovala Zdenka Marhefková, hovorkyňa primátora.



„Rodičia si budú môcť sami vybrať, na ktorý z ponúkaných termínov a časov uvítaní do života svoje deti prostredníctvom online rezervačného systému prihlásia. V pilotnom projekte majú možnosť objednávať deti narodené v roku 2020 a 2021 prostredníctvom e-bookingu, ktorý je zverejnený na stránke mesta,“ priblížila Marhefková. Mesto už teda nebude posielať pozvánky rodičom automaticky.



„Nevieme predpokladať, aké pandemické opatrenia budú platiť. Ďalšou príčinou nového mechanizmu je, že pozvánky pre rodičov často neboli prevzaté načas, prípadne termíny zvolené pracovníkmi nevyhovovali rodičom, alebo sa museli pre pandémiu zrušiť. Teraz si budú môcť na akt slávnostného uvítania objednať svoje deti priamo rodičia, a to tak, ako im to vyhovuje,“ vysvetlila vedúca Matričného úradu a ohlasovne pobytu Marta Čellárová s tým, že nie každý rodič disponuje online pripojením na internet, a preto aj naďalej budú nápomocní a v prípade, že ich skontaktujú, pomôžu s potrebnou registráciou.



Okrem Veľkej siene Mestského úradu v Banskej Bystrici sa uvítania detí do života budú organizovať aj v Cikkerovej sieni historickej radnice. Prvé pilotné uvítania s potrebou objednať deti narodené v rokoch 2020 a 2021 plánuje mesto uskutočniť v termínoch 4. septembra o 13.00 a o 14.00 h a 18. septembra v rovnakých časoch. Na stránkach matriky budú postupne pribúdať ďalšie termíny v závislosti od epidemickej situácie. Ak sa spôsob takej voľby osvedčí, samospráva by ho chcela zachovať.