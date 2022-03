Na území Banskej Bystrice zrekonštruujú do leta 16 km ciest

Na snímke rekonštrukcia Lazovnej ulice v Banskej Bystrici 1. marca 2022. Foto: TASR - Lukáš Mužla

Banská Bystrica 1. marca (TASR) – Banskú Bystricu čaká v najbližších mesiacoch najväčšia rekonštrukcia dopravnej infraštruktúry za posledné desaťročia. Opravu ciest a chodníkov realizujú samospráva i Banskobystrický samosprávny kraj, celkovo bude na území mesta zrekonštruovaných približne 16 kilometrov (km) ciest a sedem km chodníkov. Na utorňajšom brífingu o tom informoval primátor mesta Ján Nosko.priblížil Nosko s tým, že samospráva do opráv investuje viac ako štyri milióny eur.Na mnohých miestach v rámci mesta už rekonštrukčné práce v uplynulých týždňoch odštartovali. Najdlhší cestný úsek, ktorý mesto opraví za približne 1,3 milióna eur, bude cesta od Moskovskej po Tajovského ulicu. Zrekonštruovaná v tejto lokalite bude aj križovatka na Novom Kališti. Komplexnej rekonštrukcie sa dočkajú aj ulice Jána Bottu a Lazovná.doplnil primátor. Ako dodal, miniokružná križovatka bude vybudovaná aj na križovatke ulíc Tajovského a Janka Kráľa pri Striebornom námestí.Rozsiahlu rekonštrukciu dopravnej infraštruktúry na najbližšie mesiace chystá aj Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK).nformoval zástupca primátora mesta a poslanec BBSK Jakub Gajdošík.Samospráva v súvislosti s rozsiahlou rekonštrukciou ciest a chodníkov na území mesta upozorňuje, že niektoré práce si budú vyžadovať aj výraznejšie dopravné obmedzenia. Banskobystričanov a vodičov preto žiada o trpezlivosť. Podľa zástupcov mesta by všetky práce mali byť ukončené do letných mesiacov.