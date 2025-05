Banská Bystrica postupne nadobúda pozemky v časti mesta Majer

Banská Bystrica 14. mája (TASR) - Banskobystrická samospráva postupne nadobúda pozemky v časti mesta Majer, ich odkúpenie jej umožní v budúcnosti vytvoriť vhodný areál pre komunálne služby mesta. Zelenú tomuto zámeru dali poslanci na ostatnom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ), keď rozhodli o nadobudnutí stavieb a pozemkov v Majeri do majetku mesta s celkovou rozlohou 5310 štvorcových metrov (m2) zhruba za 560.000 eur. Spolu s pozemkami, ktoré tam už mesto vlastní, vznikne ucelený areál s rozlohou asi 21.000 m2. TASR o tom v stredu informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.



„Počas uplynulých mesiacov sme rokovali s vedením Slovenskej pošty, ktorá v Majeri vlastní veľký logistický areál so skladovými priestormi a z dôvodu organizačných zmien ho už nepotrebuje. Nielenže by sa dal využívať okamžite, ale v budúcnosti môže slúžiť ako zázemie pre Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES) i ďalšie komunálne služby mesta. V súčasnosti areál dokáže vyriešiť aj potreby skladovania mobiliára súvisiaceho napríklad s organizovaním podujatí, ktoré má mesto zložené v skladoch na Rudlovskej ceste. Týmto krokom by sme, okrem iného, uvoľnili doteraz využívané priestory na výstavbu zariadenia sociálnych služieb, na ktoré máme spracovanú projektovú dokumentáciu,“ vysvetlil primátor Ján Nosko.



Vlani samospráva získala do vlastníctva pozemok bývalých zberných surovín na Majerskej ceste s výmerou 7800 m2. Ten susedil s pozemkom, ktorý mala vo svojom vlastníctve dlhodobo, ale bez prístupu na miestnu cestu. Odkúpením tak mesto svoj pozemok zväčšilo a zároveň získalo i prístup na svoj pôvodný pozemok. V bezprostrednom susedstve sa nachádzal areál Slovenskej pošty a pozemok súkromnej osoby, ktorých nadobudnutie odsúhlasilo MsZ v apríli.



„Odkúpenie ďalšieho pozemku predstavovalo príležitosť, pretože ide o majetok, ktorý nie je zdevastovaný. Keďže v minulosti sa mestské pozemky predávali, som presvedčený, že je správne, aby sme majetok nadobúdali a sceľovali. Toto je jeden z príkladov, keď sa pozeráme ďaleko za horizont funkčného obdobia primátora a poslancov,“ zdôraznil Nosko.



V súvislosti s nadobudnutím pozemkov bývalého areálu zberných surovín na Majerskej ceste v minulom roku mesto aktuálne pripravuje vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa projektovej dokumentácie nového sídla a zázemia ZAaRES v tejto lokalite. V objektoch pôvodného sídla na Švermovej ulici by mali v budúcnosti vzniknúť mestské nájomné byty.