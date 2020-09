Banskobystrická nemocnica má desať lekárov pozitívnych na COVID-19

Banská Bystrica 30. septembra (TASR) - Desať lekárov z troch oddelení v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici malo pozitívny test na ochorenie COVID-19. K nakazeniu zamestnancov došlo počas víkendu z 19. na 20. septembra. TASR o tom v stredu informovala hovorkyňa nemocnice Ružena Maťašeje s tým, že prvú informáciu o pozitivite dostala ústavná epidemiologička 25. septembra.



Maťašeje zdôraznila, že vzniknutá situácia poskytovanie zdravotnej starostlivosti zatiaľ neovplyvnila a všetci pozitívni lekári sú v karanténe.



"Počnúc týmto dátumom sme začali realizovať opatrenia v zmysle odporúčaní hlavného hygienika a ministerstva zdravotníctva. Do tohto dátumu neexistovala príčinná súvislosť prijímať akékoľvek opatrenia. Podotýkame, že našou hlavnou úlohou je zabezpečiť plynulé poskytovanie zdravotnej starostlivosti, keďže dlhodobo zabezpečujeme koncovú starostlivosť v celom Banskobystrickom samosprávnom kraji.



Nedovolí nám princíp samotného povolania, aby sme, pokiaľ to je možné, žiadnym spôsobom neobmedzili poskytovanie zdravotnej starostlivosti," reagovala hovorkyňa nemocnice.



Rooseveltova nemocnica už situáciu konzultovala s hygienikom, infektológom, epidemiológom a mikrobiológom. Postupovala v zmysle usmernenia hlavného hygienika v súvislosti s ochorením COVID-19.



"Ústavný epidemiológ prešetril a prešetruje kontakty. Zamestnanci, ktorí prišli do úzkeho kontaktu s pozitívnymi lekármi, sú postupne testovaní. Všetci pracovníci boli opätovne poučení a inštruovaní o dodržiavaní hygienicko-epidemiologických opatrení," dodala Maťašeje.