Rooseveltova nemocnica zveľaďuje areál pri urgente

Banská Bystrica 31. júla (TASR) - V týchto dňoch začala Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici s terénnymi úpravami medzi urgentom a budovou Národnej transfúznej služby, ako aj celkovým zveľadením priestoru v tejto časti nemocnice pre pacientov, návštevníkov i zamestnancov. Práce by mali byť ukončené do dvoch týždňov.



„Úpravy sa zameriavajú na vyrovnanie povrchu tak, aby bol nielen pohodlný na prechod, ale zároveň šetrný ku koreňom stromov. Vďaka tomu si zachováme zeleň a priestor získa novú, estetickejšiu podobu. Osadí sa nová zámková dlažba, pribudnú lavičky, odpadkové koše a vznikne aj bezbariérový prístup pre osoby so zdravotným znevýhodnením. Celý priestor tak bude pohodlnejší, prístupnejší a vhodnejší na oddych,“ priblížila nemocnica na sociálnej sieti.







Ako tiež informovala, v jej areáli pribudli nové stojiská na bicykle. Nové uzamykateľné priestory sú určené najmä pre zamestnancov, ale k dispozícii sú aj miesta pre verejnosť - pacientov či návštevníkov. Verejná časť je vhodná i na parkovanie motocyklov.



„Chceme vytvárať podmienky pre tých, ktorí sa rozhodnú prísť k nám bez auta. Takáto každodenná voľba môže mať pozitívny vplyv na zdravie a prostredie, v ktorom žijeme,“ dodala nemocnica.