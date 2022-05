B. Bystrica: Noc múzeí a galérií ponúka návštevníkom viacero atrakcií

Banská Bystrica 11. mája (TASR) – Vila Dominika Skuteckého na Hornej ulici pozýva na piknik a hry pre deti v záhrade, Pretórium na Námestí Štefana Moysesa na výstavu Juraja Gavulu - Vitálne formy a Bethlenov dom v Dolnej ulici zasa ponúka výstavu Juraja Havlíka a Rudolfa Sikoru - Sneh, kameň, hviezda, strom. Tam podvečer čakajú na rodiny s deťmi hravé aktivity na témy prírody a vesmíru. TASR o tom informovala SSG.



Na návštevníkov čaká pestrý program nielen v SSG, ale aj v iných múzeách a galériách. Vstupenku si stačí zakúpiť v prvej inštitúcii navštívenej v rámci Noci múzeí a galérií v Banskej Bystrici alebo vo Zvolene a s ňou majú záujemcovia vstup zdarma do ďalších inštitúcií. Opečiatkovaná vstupenka slúži ako bezplatný lístok v mestskej hromadnej doprave v oboch mestách do polnoci, a tiež na dobový vlak vypravený zo Zvolena do Banskej Bystrice a späť.



Medzi zapojenými inštitúciami sú Informačné centrum Banská Bystrica, Múzeum SNP, Stredoslovenské múzeum, Slovenské múzeum máp, Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene, Zvolenský zámok SNG, banskobystrické Literárne a hudobné múzeum a SSG.