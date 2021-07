Stredoslovenské múzeum pripravilo interaktívnu výstavu Noc v prírode

Banská Bystrica 9. júla (TASR) – Návštevníci Stredoslovenského múzea (SSM) v Banskej Bystrici majú šancu zažiť jedinečnú Noc v prírode, a to priamo v Tihányiovskom kaštieli SSM už od 15. júla. Atmosféru nočnej prírody im priblížia zvukové efekty.



„SSM návštevníkom prináša novú interaktívnu výstavu Noc v prírode zameranú na nočný život živočíchov, rastlín a všetkých prírodných procesov, ktoré sa dejú práve počas tejto časti dňa. Prostredníctvom atmosféry pripomínajúcej noc a tajomné zvuky budú môcť návštevníci spoznať aktivitu živočíchov a rastlín v čase, kým väčšina ľudí spí,“ uviedla Kristína Hatarová zo SSM.



Aktivitu živočíchov počas noci si mnohí spájajú predovšetkým s notoricky známymi druhmi, akými sú sova, výr či netopier. Počas noci je však aktívnych omnoho viac stavovcov či bezstavovcov. Ich aktivitu návštevníkom múzea priblížia zvukové efekty.



„Spôsob realizácie výstavy, ako i jej obsahová stránka, majú u ľudí vyvolať pocit niečoho nového a výnimočného, čo nebýva bežné na múzejných výstavách. Ocitnú sa v prostredí, ktoré naozaj bude pripomínať to prírodné. Predstavíme viac i menej známe druhy rastlín a živočíchov. Priblížime ich nielen vizuálne, ale aj prostredníctvom autentických zvukov. Podľa druhu zvuku, ktoré daný živočích vydáva, tak budú môcť návštevníci rozoznať, či ide o bežnú komunikáciu, výstražné znamenia, prípadne zásnubné zvuky,“ priblížil riaditeľ SSM Marcel Pecník.



„Nahrávky živočíchov priblížia verejnosti jeden z identifikačných znakov daného zvieraťa, ktoré môžu následne spoznať vo voľnej prírode a priradiť si ho k jednotlivým biotopom. Na výstave budú znázornené tri základné biotopy - les, lúka, vodné plochy. Zároveň chceme, aby ľudia dokázali po prehliadke výstavy priradiť jednotlivé druhy zvierat na miesta, kde žijú, ako aj to, ako sa počas noci prejavujú,“ doplnila kurátorka výstavy Jaroslava Bobáková.