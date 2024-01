O aktuálnych mestských témach informuje už aj Bystrický podcast

Banská Bystrica 15. januára (TASR) - Mesto Banská Bystrica spustilo vlani v decembri novinku Bystrický podcast, prostredníctvom ktorého chce zvýšiť dosah informovanosti obyvateľov o aktuálnych mestských témach. TASR o tom v pondelok informoval Miroslav Strelec z kancelárie primátora s tým, že popri webovej stránke, tlačových správach, sociálnych sieťach a Radničných novinách je samospráva tak opäť o krok bližšie k svojim občanom.



"Mesto má záujem využívať čo najviac moderných komunikačných prostriedkov na informovanie obyvateľov. Popri štandardných zdrojoch sme začali nahrávať podcasty, ktoré sú medzi verejnosťou obľúbené. Hovoriť v nich budeme nielen o témach z oblasti dopravy, územného rozvoja, školstva alebo životného prostredia, ale aj z kultúrneho či športového života," priblížila vedúca kancelárie primátora mesta Banská Bystrica Monika Pastuchová.



Doteraz sú na podcastových platformách uverejnené tri epizódy. V prvej sa tvorcovia zamerali na tému, ktorá rezonuje vo všetkých mestách na Slovensku, a to šikanu, drogy či násilie na školách. Nielen zasnežovaniu bežkárskych tratí v okolí mesta pod Urpínom či okruhu na plážovom kúpalisku venovali druhú časť podcastu. V tretej epizóde hovorili o novinkách, ktoré samospráva pripravuje v tomto roku v sociálnej oblasti. Podcasty pripravujú v dvojtýždňovej periodicite a uverejňujú vždy v piatok na hlavných podcastových platformách. Všetky epizódy sú dostupné i na webovej stránke mesta.



"Vďaka novému informačnému kanálu sa môžu obyvatelia dozvedieť novinky o dianí v našom meste a vypočuť si rozhovory so zaujímavými ľuďmi. Kolegovia z mediálneho tímu pripravujúci podcasty si do štúdia pozývajú odborníkov, ktorí majú záujem riešiť veci efektívne, a najmä zodpovedne. Verím, že Bystrický podcast sa stane spoločníkom a zdrojom informácií pre mnohých obyvateľov," zdôraznil primátor Ján Nosko.