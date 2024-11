Chystajú diskusiu o budúcnosti mestského parku v Banskej Bystrici

Banská Bystrica 12. novembra (TASR) - O budúcnosti mestského parku na Tajovského ulici v Banskej Bystrici, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou a čaká ho revitalizácia, sa bude hovoriť 16. novembra o 13.00 h v priestoroch Strednej priemyselnej školy Jozefa Murgaša. Účastníci sa s autorizovanými krajinnými a záhradnými architektmi, so zástupcami Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici, Záhradníckych a rekreačných služieb (ZAaRES) a odborných útvarov magistrátu vydajú aj na komentovanú prehliadku po parku. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.



Kľúčovou časťou revitalizácie celého parku bude aj obnova a údržba zelene, s ktorou už začali pracovníci ZAaRES. Realizujú ošetrenie stromov, na ktoré bolo v mestskom rozpočte vyčlenených 50.000 eur. Zeleň budú postupne obnovovať na základe aktualizovaného dendrologického posudku. Na stretnutí O budúcnosti parku v parku sa účastníci dozvedia aj to, prečo niektoré stromy bude potrebné odstrániť a aké dreviny ich nahradia.



"Panelová diskusia a následne organizovaná prechádzka parkom má obyvateľov informovať o tom, kam sme sa v projekte revitalizácie parku posunuli a čo všetko nás čaká. V prvej etape bude potrebné odstrániť poškodené stromy, ktoré sú v zlom zdravotnom stave a ohrozujú bezpečnosť, a to najmä dreviny v stredovom priestore a alej stromov vedúcu k Striebornému námestiu. Chceme zachrániť park pre budúce generácie, preto je zeleň pre nás dôležitá. Už dnes vieme, že to nebude jednoduché. Odborná a profesionálna práca so zeleňou je zdĺhavý proces, pretože kým nová vegetácia zmohutnie a park nadobudne ten správny efekt, prejde pár rokov. Začať však musíme," konštatoval primátor Ján Nosko.



V mestskom parku budú zároveň umiestnené informačné panely, na ktorých mesto odprezentuje dendrologické zistenia, ako aj ideovú štúdiu, na ktorej pracuje víťazný tím krajinársko-architektonickej súťaže z Ateliéru Gulačová Šereš architekti od minulého roka.



"V súťaži sme vytvorili východiskový materiál, s ktorým pracujeme. Komunikujeme s mestom a pamiatkarmi tak, aby sme sa dopracovali k vytvoreniu finálnej štúdie spĺňajúcej požiadavky všetkých zúčastnených strán. Intenzívne diskutujeme o tom, akú podobu bude mať stredový priestor parku, podrobne navrhujeme koncepciu detského ihriska, dolaďujeme podobu kaviarne, finišujeme so špecifikáciou sortimentov výsadby. Najcitlivejšou kapitolou prerodu celého parku bude obnova alejí," doplnili architekti.