O tvorbe repliky historickej brošne Stollmanna porozpráva jej autorka

Banská Bystrica 21. októbra (TASR) - Stredoslovenské múzeum (SSM) v Banskej Bystrici pripravilo v rámci aktuálnej výstavy Samuel Libay - majster filigránu prednášku Anny Lehotskej, ktorá návštevníkom predstaví 23. októbra o 17.00 h v Thurzovom dome tvorbu repliky historického šperku banskobystrického zlatníka Alexandra Stollmanna. Zároveň odkryje skutočnosti spojené so zlatníckym remeslom v meste pod Urpínom. TASR o tom informovala manažérka múzea Dana Kurtíková.



Alexander Andrej Stollmann pôsobil v rokoch 1898-1923 v Banskej Bystrici ako umelecký zlatník, klenotník a optik.



"Pri pohľade na jeho diela ma motivoval k prebádaniu jeho života, remesla, umeleckého myslenia i samotných diel. To ma priviedlo až k vytvoreniu vernej repliky brošne z dámskej kolekcie, ktorá je uložená v klenotnici Matejovho domu. Snažila som sa čo najviac priblížiť k jeho zručnostiam a pôvodnému technologickému postupu, ktorým som chcela poukázať na zručnosť banskobystrických zlatníkov v 19. storočí. Práve o príprave a realizácii tohto diela bude aktuálna prednáška, ktorá predstaví aj úskalia pri tvorbe takého artefaktu," priblížila Lehotská, ktorú práce zlatníckych remeselníkov očarili počas štúdia na Súkromnej škole umeleckého priemyslu Hodruša-Hámre.



Podľa odborného pracovníka SSM a historika Filipa Glocka sa replika Stollmannovej brošne z ružového zlata s gravírovanými lupeňmi a s osadenými piatimi diamantmi podarila.



"Bolo to pre mňa príjemné prekvapenie, že aj touto formou môžeme oživiť život a najmä prácu významného zlatníka v našom meste. Už v úvode som bol zvedavý na výsledok práce mladej študentky. Po viacerých konzultáciách si myslím, že sa práca podarila a hlavné je, že zlatnícke remeslo má svojich mladých a talentovaných pokračovateľov," zdôraznil Glocko.