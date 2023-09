Obnova Poľnej ulice v Banskej Bystrici finišuje

Banská Bystrica 7. septembra (TASR) - Rekonštrukcia takmer polkilometrového úseku Poľnej ulice v Banskej Bystrici finišuje. Obnovy by sa po rokoch mala dočkať aj slepá ulica v tejto lokalite, ktorá je jediným prístupom k rodinným domom, a tiež je dlhodobo v nevyhovujúcom stave. Mestskí poslanci však na najbližšom zasadnutí musia na túto investičnú akciu schváliť finančné prostriedky. TASR o tom vo štvrtok informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková.



Poľná ulica v smere do Malachova má byť po komplexnej rekonštrukcii bezpečnejšia pre motoristov, chodcov i cyklistov. Po obnove prvého úseku, autobusových zálivov a uličných vpustí, oprave chodníkov vrátane výmeny obrubníkov sa stavebné práce presunuli na križovatku Poľná - Malachovská cesta.



"Križovatka s Malachovskou cestou priamo nadväzovala na zrekonštruovaný úsek a vzhľadom na zhoršenie jej stavu v poslednom roku bolo žiaduce ju opraviť. Konštrukčné vrstvy vozovky v telese križovatky nezodpovedali požiadavkám na bezpečné užívanie. K jej poškodeniu prispel vek a zvýšené dopravné zaťaženie," konštatoval prvý zástupca primátora Jakub Gajdošík s tým, že so zhotoviteľom, spoločnosťou Pemax Plus, preto uzavreli dodatok k zmluve týkajúci sa rozšírenia prác. Obnova Poľnej ulice, vrátane križovatky, má byť hotová do 29. septembra.



Ako avizoval primátor Ján Nosko, mestskému zastupiteľstvu (MsZ) plánuje predložiť návrh na vyčlenenie ďalších 130.000 eur z rozpočtu na rekonštrukciu a odvodnenie 550 metrov dlhej slepej ulice.



"Aj keď sa nám úspešne podarilo zrealizovať komplexnú rekonštrukciu hlavnej cesty na Poľnej ulici, nechceli sme slepú ulicu vedúcu k rodinným domom nechať nepovšimnutú. Preto poslancom navrhnem vyčleniť financie z dodatočných zdrojov, ktoré mesto v uplynulom období získalo. Verím, že MsZ návrh schváli a budeme môcť začať s realizáciou," zdôraznil Nosko.