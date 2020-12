Banská Bystrica obnoví ďalšiu škôlku

Banská Bystrica 1. decembra (TASR) – Obnovy sa už čoskoro dočká aj Materská škola na Šalgotarjánskej ulici na banskobystrickom sídlisku Fončorda. Mesto totiž získalo grant vo výške 1,45 milióna eur z Nórskeho finančného mechanizmu fondov v programe SK Klíma, ktorý zároveň použije na vypracovanie klimatickej stratégie a zavedenie viacerých opatrení, ktoré prispejú k zvýšeniu odolnosti voči zmene klímy a zlepšeniu schopnosti reagovať na ňu. Informovalo o tom v utorok vedenie mesta pod Urpínom.



„Po takmer dvojročnej nenápadnej práci zeleného tímu na mestskom úrade a odborníkov z vonkajšieho prostredia sa nám podarilo uspieť v projekte Reakcia na zmenu klímy mesta Banská Bystrica. Finančné prostriedky sú určené predovšetkým na vytvorenie Klimatickej stratégie a mitigačné a adaptačné opatrenia lokalizované najmä v mestskej časti Fončorda, ale tiež v celom meste.



Našou úlohou je ušetriť v priebehu projektu za osem rokov 1810 ton oxidu uhličitého. Táto úspora sa týka rôznych opatrení, ktoré sme identifikovali. Medzi nimi je napríklad rekonštrukcia MŠ Šalgotarjánska," priblížil Milan Lichý, druhý zástupca primátora.



Má ísť nielen o zníženie energetickej náročnosti budovy, ale o celkovú úpravu areálu škôlky – zatienenie detského ihriska, použitie priepustných povrchov či vytvorenie dažďovej záhrady.



Mesto zároveň avizuje, že je projektovo pripravené na rozšírenie kapacít škôlky, čaká však na výzvy z Integrovaného regionálneho operačného programu. Projekt zmierňovania a prispôsobovania sa zmene klímy zahŕňa tiež výsadbu zelene, vytvorenie ovocnej a dažďovej záhrady v areáli Základnej školy Spojová, inštaláciu verejného inteligentného osvetlenia a výmenu ďalších 467 svietidiel so stožiarmi na sídlisku Fončorda.



Počíta sa aj s vytvorením systému včasného varovania pred dosahmi zmeny klímy, ktorý bude v budúcnosti použitý na informačných paneloch na autobusových zastávkach.



V tomto roku sa banskobystrickej samospráve podarilo ukončiť okrem rekonštrukcie MŠ na Ulici 9. mája aj ďalšie dva projekty v MŠ Karpatská a Strážovská na sídlisku Rudlová-Sásová, zamerané na rozširovanie kapacít a znižovanie energetickej náročnosti budov.



„Som rád, že napriek komplikovanému obdobiu sa nám podarilo využiť na rekonštrukciu MŠ aj mesiace počas koronakrízy. Proces verejného obstarávania bol komplikovaný, no nakoniec sme sa dostali do úspešného konca.



Chcem sa poďakovať všetkým zamestnancom, rodičom a deťom za trpezlivosť. Zároveň ma teší, že dlhodobými rekonštrukciami škôlok a rozširovaním kapacít sme za posledné roky vytvorili pre škôlkarov 290 nových miest. Zatiaľ čo iné samosprávy bojujú s nedostatkom miest, my vieme uspokojiť záujem všetkých rodičov a každý predškolák môže navštevovať predškolské zariadenie," zdôraznil banskobystrický primátor Ján Nosko.