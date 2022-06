V Banskej Bystrici oceňovali významné osobnosti

Banská Bystrica 16. júna (TASR) – Banskobystrická samospráva vo štvrtok v historickej radnici oceňovala osobnosti a združenia, ktoré prispeli k rozvoju mesta a reprezentujú ho nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Cenu primátora, mesta a čestné občianstvo dostali deviati laureáti, ktorí zasvätili svoj život mestu pod Urpínom. TASR o tom informovala Dominika Adamovičová, hovorkyňa banskobystrického primátora.



"Po roku som opäť mohol odovzdať ocenenia ľuďom hodným obdivu. Sú dôkazom toho, že snaha zachovávať historické a kultúrne hodnoty, tvoriť poéziu, vštepovať lásku k folklóru či vytvárať druhým priestor na realizáciu nie je len prázdna fráza," reagoval primátor Ján Nosko.



Čestné občianstvo získal uznávaný výtvarný umelec Dominik Skutecký in memoriam za celoživotné dielo európskeho významu. Cenu prevzala Katarína Baraníková, kurátorka expozície vo vile Skuteckého. Ďalším oceneným bol Vladimír Úradníček, akademický maliar, tiež in memoriam, ktorý sa zaslúžil o celoživotné dielo v oblasti reštaurovania a pedagogickej činnosti.



Cenu mesta udeľuje zastupiteľstvo na základe návrhu primátora, poslancov zastupiteľstva a obyvateľov osobám či inštitúciám za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky v rôznych oblastiach.



Do pamätnej knihy sa vo štvrtok zapísal Zdeněk Gregor za rozvoj šachovej hry v Banskej Bystrici v radoch mládeže, a tým za propagáciu mesta doma i v zahraničí. Oľga Zibrínová si odniesla cenu mesta za celoživotnú vedeckú činnosť v oblasti fyziky, astronómie a významné športové aktivity či aktivity v oblasti horolezectva. Tretím oceneným je Banskobystrický spolok okrášľovací a ochranný, združenie za obnovu, zachovanie historických a kultúrnych hodnôt, zvyšovanie historického povedomia a rozvíjanie lokálpatriotizmu.



Cenu primátora udelil Nosko štyrom laureátom. Za celoživotný prínos v oblasti etnografie, propagácie detského folklóru doma a v zahraničí si ju odniesla Zuzana Drugová. Za kultúrno-spoločenský rozvoj mesta v oblasti školstva Július Lomenčík a za dlhoročnú prácu v rámci kultúrno-spoločenského rozvoja mesta Milan Vigaš. Štvoricu uzatvára Oblastná organizácia cestovného ruchu Stredné Slovensko za rozvoj cestovného ruchu v regióne a zachovávanie prírodného a kultúrneho dedičstva.