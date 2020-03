Aj Banská Bystrica vyrába ochranné štíty pomocou 3D tlačiarne

Banská Bystrica 30. marca (TASR) – Aj mesto pod Urpínom sa podobne ako iné samosprávy zapojilo do iniciatívy Pomôž nemocnici, ktorá združuje všetkých 3D tlačiarov na Slovensku s cieľom vyrábať ochranné štíty a zásobovať nemocnice, kde je akútny nedostatok ochranných pomôcok. Podľa iniciátorov myšlienky sa časť ochranného štítu dá vytlačiť na každej lepšej 3D tlačiarni. TASR o tom v pondelok informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková.



Do finálnej podoby kompletizujú štíty odsúdení vo väzniciach, kde na dokončenie takého produktu majú všetky potrebné materiály.



"Dnes nám doručili 320 kusov štítov z Ústavu na výkon väzby v Banskej Bystrici. Časť sme vyčlenili Slovenskému Červenému krížu (SČK) a 300 kusov posielame do Rooseveltovej nemocnice, kde ich využije zdravotnícky personál a zamestnanci prvého príjmu," konštatoval primátor Ján Nosko.



Celý projekt iniciatívy Pomôž nemocnici je hradený z verejných zdrojov. Pomôcť môže každý zaslaním finančného príspevku na transparentný účet. Viac informácií nájdu záujemcovia na https://pomoznemocnici.sk/.