Na ceste I/66 v centre B. Bystrice budú od nedele platiť obmedzenia

Banská Bystrica 4. júna (TASR) – Na frekventovanej ceste prvej triedy I/66 v centre Banskej Bystrice začnú od nedele (5. 6.) platiť výraznejšie dopravné obmedzenia. Dôvodom je rekonštrukcia komunikácie popri Hrone, ktorá je súčasťou projektu veľkoplošných opráv ciest I. triedy v správe Slovenskej správy ciest (SSC). TASR o tom informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Dominika Adamovičová.



"S veľkoplošnou obnovou štvorkilometrového úseku, ktorý je súčasťou najvyťaženejšej dopravnej tepny v Banskej Bystrici, začala SSC začiatkom mája. Zhotoviteľ doposiaľ vykonal stavebné práce v časti od Cementárskej cesty po autobusovú stanicu. V nedeľu sa začína s frézovaním od Huštáku po križovatku s Kapitulskou ulicou. Počítať treba s dopravnými obmedzeniami a dočasným presunutím zastávok mestskej hromadnej dopravy na Štadlerovom nábreží a pod Národnou ulicou v oboch smeroch. Vodičov i cestujúcich žiadame o trpezlivosť, zvýšenú pozornosť a sledovanie dopravného značenia, ktoré upozorní na dočasné obmedzenia," zdôraznila Adamovičová.



Frézovanie asfaltových vrstiev, výšková úprava dažďových vpustov i poklopov kanalizácie sa má realizovať v čase od 8.30 do 17.30 h. Práce budú prebiehať za stálej dopravy zabratím jedného jazdného pruhu tak, aby bol možný prejazd trolejbusov, ktoré sú napojené na trakčné vedenie. V časovom rozpätí medzi 19.00 a 4.30 h dôjde ku kladeniu asfaltu. Keďže bude potrebné zabratie celého jazdného pásu, za asistencie Dopravného podniku mesta Banská Bystrica dôjde v prípade potreby ku krátkodobému vypínaniu trakčného vedenia. Trolejbusy nahradia v tom čase autobusy alebo vozidlá s batériovým pohonom.



Dielo v celkovej sume viac ako 2,2 milióna eur bez DPH realizuje Združenie Eurovia – Doprastav. Oprava cesty by mala potrvať do júla.