Banská Bystrica zavádza povinné rúška v autobusoch a trolejbusoch

Banská Bystrica 15. marca (TASR) – Od pondelka 16. marca majú povolený vstup do vozidiel verejnej hromadnej dopravy v Banskej Bystrici len cestujúci, ktorí sa budú chrániť rúškom, prípadne šálom, šatkou alebo inou vhodnou alternatívou. Informoval o tom banskobystrický magistrát po zasadnutí krízového štábu mesta v súvislosti so situáciou šírenia nákazy novým koronavírusom.



"Mesto vyzýva obyvateľov, aby využívali verejnú hromadnú dopravu len v nevyhnutných prípadoch - preprava do práce, nemocnice a podobne. Tá bude naďalej fungovať podľa prázdninového cestovného poriadku. Zároveň ich vyzývame, aby využívali bezkontaktnú formu úhrady cestovného," uvádza magistrát.



Dopravcovia zabezpečia otváranie všetkých dverí na autobusoch a trolejbusoch bez toho, aby museli cestujúci využiť dotykový systém na dverách. Vo vozidlách sa odporúča používať aj rukavice.