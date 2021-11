Okres Banská Bystrica bude od pondelka čierny

Banská Bystrica 3. novembra (TASR) – Okres Banská Bystrica bude od budúceho týždňa podľa platného COVID automatu „čierny“, teda v treťom stupni ohrozenia. Život reštaurácií, fitnescentier, športových klubov i ďalších prevádzok sa vracia po necelom roku do úplného lockdownu. Upozornil na to na sociálnej sieti podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ondrej Lunter v reakcii na stredajšie rozhodnutie vlády, ktorá schválila v rámci COVID automatu nové rozdelenie okresov podľa aktuálnej rizikovosti.



„Nemusí to trvať dlho. Pomôcť môže každý z vás, ak máte vo svojom okolí ľudí, ktorí stále váhajú s očkovaním, presvedčte ich. Máme všetky dôvody veriť vedcom a lekárom. Zachránime tak aj živobytie ľudí v službách. Doplácajú na to tí, ktorí boli zodpovední a nepodľahli klamstvám a dezinformáciám,“ reagoval podpredseda BBSK.



Už v utorok (2.11.) informovala Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici, že stúpa počet hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID–19, ale aj zdravotníkov. Ochorenie zasiahlo personál, k utorku jej chýbalo 27 zamestnancov.



„V tejto situácii už nevieme ďalej zabezpečiť vykonávanie plánovaných operácií a sme nútení pristúpiť k ich odkladaniu u pacientov, ktorých zdravotný stav to umožní,“ uviedla banskobystrická nemocnica.