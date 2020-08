Banskobystrická opera otvorí sezónu predstavením Rigoletto

Banská Bystrica 24. augusta (TASR) – Divadelná sezóna banskobystrickej Štátnej opery sa oficiálne začína až v septembri, ale už tradične v predvečer celoslovenských osláv 76. výročia SNP v Banskej Bystrici (28. 8.) uvedie slávnostný koncert v areáli Múzea SNP. Na otváracie predstavenie novej, 62. sezóny sa diváci môžu tešiť 4. septembra a bude ním svetoznáma Verdiho opera Rigoletto. TASR o tom v pondelok informovala Katarína Uhríková, vedúca propagácie opery.



„V týchto dňoch je v plnom prúde aj skúšobný proces na prvú premiéru v sezóne – operu Giacoma Pucciniho Turandot, ktorá sa neodohrala pre pandémiu nového koronavírusu v májovom termíne. Toto veľkolepé dielo zaznie v Banskej Bystrici po prvýkrát v histórii. Ďalšou pripravovanou premiérou je operetný titul, Lehárov Paganini, ktorý by opera chcela uviesť v decembri. Na jar budúceho roka plánujeme premiéru opery La Favorite od Donizettiho, ktorá na našom javisku zaznela naposledy pred takmer 30 rokmi. Záver 62. divadelnej sezóny by mal patriť slovenskej premiére detskej opery Rachel Portmanovej Malý princ – hudobne spracovanému rozprávkovému príbehu známemu z modernej literatúry," priblížila Uhríková s tým, že okrem premiér a stálych predstavení nebude v programe ŠO chýbať ani obľúbený vianočný, novoročný či valentínsky koncert a ďalšie podujatia.



Ako zdôraznila, všetky predstavenia budú hrať v režime dodržiavania hygienických nariadení Úradu verejného zdravotníctva SR a ministerstva kultúry. Do budovy ŠO povolia vstup len v rúškach, bude sa merať telesná teplota monitorovacím zariadením, samozrejmosťou je dezinfekcia a šachovnicové sedenie, takže počítajú s obsadenosťou len 50 percent miest v hľadisku.



„Zamestnanci opery robia všetko pre to, aby sa diváci cítili nielen príjemne, ale aj bezpečne," dodala Uhríková.