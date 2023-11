B. Bystrica oslávi 17. november aj spomienkovou prechádzkou

Banská Bystrica 15. novembra (TASR) - Mesto pod Urpínom si pripomenie štátny sviatok Deň boja za slobodu a demokraciu viacerými podujatiami. Okrem spomienkovej prechádzky či vernisáže výročie Nežnej revolúcie oslávi aj druhým ročníkom festivalu Klubové povstanie, ktorý sa koná 16. až 18. novembra a má byť oslavou slobody a porozumenia.



Ako TASR informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková, spomienková prechádzka Banskou Bystricou sa uskutoční 17. novembra o 15.30 h. Začne sa na Národnej ulici pred bývalým sídlom krajského centra Verejnosť proti násiliu, pokračovať bude v Záhrade - centre nezávislej kultúry pri pomníku Odkrývanie, venovanom Jánovi Langošovi, ďalej na Skuteckého ulici pri pamätnej tabuli Mareka Frauwirtha a skončí sa zapálením sviečok pri Mariánskom stĺpe po 17.00 h na Námestí SNP. Súčasťou prechádzky bude aj vernisáž fotografií autorského projektu Šimona Kerna iiHRiiSKO v parku na Hornej ulici.



Na námet architekta Dušana Čupku oslovila samospráva majiteľov historických budov na banskobystrickom námestí s výzvou mimoriadneho večerného nasvietenia ich okien.



"Spolu so zapálenými sviečkami pri Mariánskom stĺpe a pozadím reprodukovanej hudby spájajúcej sa s Novembrom '89 by nasvietené okná mali vytvoriť unikátnu kulisu a mimoriadny zážitok, ktorý neumocní len vnímanie hodnôt Námestia SNP, ale stane sa tiež symbolom nádeje do budúcnosti a jedinečným prejavom uznania boja za slobodu a demokraciu," priblížil Čupka.



Hudobné kluby ponúknu v rámci festivalu Klubové povstanie vyše desiatich programov s takmer dvadsiatkou účinkujúcich.



"Klubové povstanie už druhý rok poukazuje na nesmiernu vitalitu a rezistenciu miestnych hudobných klubov a my pozývame všetkých ľudí z Banskej Bystrice zažiť ju na vlastné uši. Nielen publikum potrebuje nové a nové hudobné zážitky, ale i kluby potrebujú svoje stále publikum a oporu. Naše podujatie je aj o spolupatričnosti, ktorá v dnešnej dobe nie je samozrejmá," konštatoval dramaturg festivalu Slavo Sochor s tým, že misiou festivalu je spájať ľudí a miesta hudbou ako univerzálnym jazykom porozumenia.