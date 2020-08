Oslavy 76. výročia SNP odštartovala výstava a koncert Štátnej opery

Banská Bystrica 28. augusta (TASR) – V predvečer celoslovenských osláv 76. výročia SNP v Banskej Bystrici, ktoré sa uskutočnia v sobotu (29. 8.) v areáli Pamätníka SNP, otvorili v piatok v priestoroch historickej radnice výstavu Cesta k víťazstvu, ktorá približuje históriu oslobodenia bývalého Československa od fašizmu. Jej organizátorom je Veľvyslanectvo Ruska na Slovensku, honorárny konzul Ruska v Banskej Bystrici spoločne s mestom pod Urpínom.



Na otvorenie výstavy pozval banskobystrický primátor Ján Nosko aj legendu, jedného z posledných žijúcich účastníkov SNP Vladimíra Strmeňa, ktorý sa v týchto dňoch dožíva 92 rokov a nechýbal na žiadnych oslavách.



"Dobrota a láskavosť srší z výnimočného človeka Vladka Strmeňa z Banskej Bystrice, ktorý tento týždeň oslávil 92. narodeniny. Som rád, že prijal moje pozvanie na radnicu, kde je inštalovaná výstava k 76. výročiu SNP. Napriek veku je neustále aktívny a svoje poznanie i energiu odovzdáva aj mladej generácii," konštatoval na sociálnej sieti Nosko, ktorý mu v mene všetkých Banskobystričanov zablahoželal a poprial najmä pevné zdravie.



Oslavy SNP v piatok večer pokračujú tradičným koncertom banskobystrickej Štátnej opery v areáli Pamätníka SNP, počas ktorého ocenia osobnosti a organizácie, aktívne podporujúce činnosť Múzea SNP. Pre prísne opatrenia súvisiace s ochorením COVID-19 sa na ňom mohlo zúčastniť maximálne do 1000 ľudí.



Banskobystrická krajská polícia návštevníkom tohtoročných osláv SNP pripomína, že dopravné obmedzenia v centre Banskej Bystrice začínajú platiť už od piatkového večera až do sobotňajšieho popoludnia.



"V sobotu od 6.00 do 15.00 h budú uzavreté ulice Kapitulská, Švantnerová, Cikkerova a Kuzmányho. Počas osláv sa bude polícia podieľať na ochrane osôb a ochrane majetku, predovšetkým pred poškodzovaním a krádežami počas konania osláv. Žiadame vodičov, ktorí budú spomínanými úsekmi prechádzať, aby boli ohľaduplní, trpezliví a hlavne, aby rešpektovali pokyny polície," upozorňujú policajti na sociálnej sieti.