Oslavy SNP i Radvanský jarmok si vyžiadajú dopravné obmedzenia
Prvé dopravné obmedzenia v Banskej Bystrici začnú platiť už od piatka (22. 8.).
Autor TASR
Banská Bystrica 19. augusta (TASR) - Koniec leta prinesie do Banskej Bystrice niekoľko veľkých podujatí, ktorých konanie si však vyžiada i dopravné obmedzenia. Uzávera ulíc či parkovísk bude platiť počas celoštátnych osláv Slovenského národného povstania (SNP), Slovenského dňa kroja aj v súvislosti s Radvanským jarmokom. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.
Prvé dopravné obmedzenia v Banskej Bystrici začnú platiť už od piatka (22. 8.). „Uzavreté bude parkovisko pri okresnom dopravnom inšpektoráte na Štefánikovom nábreží, ktoré bude vyhradené pre potreby osláv 81. výročia SNP. Následne sa v Parku pod Pamätníkom SNP začne s výstavbou pódia,“ priblížila Marhefková s tým, že s blížiacimi sa oslavami nebude možné využívať korčuliarsku dráhu.
V súvislosti s celoštátnymi oslavami SNP bude od 28. augusta od popoludňajších hodín uzatvorená Kapitulská ulica od križovatky s Cikkerovou ulicou a tiež Námestie Štefana Moysesa. Dostupné nebudú ani parkoviská pred Domom kultúry a za ním a tiež parkovisko pred Spoločným operačným veliteľstvom Ozbrojených síl SR na ulici Československej armády. V deň osláv, a teda 29. augusta, nebude možný ani prejazd Cikkerovou ulicou, do Kapitulskej ulice zas nebude možné odbočiť z cesty I/66.
Niektoré dopravné obmedzenia budú platiť aj počas Slovenského dňa kroja, ktorý sa uskutoční v sobotu 30. augusta. Pre vozidlá bude uzavretý vrchol Kapitulskej ulice pri Námestí SNP a tiež Námestie Štefana Moysesa.
Výrazné dopravné obmedzenia v centre Banskej Bystrice si vyžiada aj v poradí už 367. Radvanský jarmok, ktorý sa uskutoční od 11. do 14. septembra. Pre motoristov bude úplne uzavreté parkovisko pod Pamätníkom SNP na Štefánikovom nábreží, Hronské predmestie, úseky Kapitulskej, Dolnej, Kuzmányho, Národnej či Bakossovej ulice a opäť aj Námestie Štefana Moysesa.
Samospráva avizuje, že na dopravné obmedzenia počas všetkých podujatí bude v uliciach mesta v predstihu upozorňovať prenosné dopravné značenie. Na premávku tiež budú dohliadať príslušníci štátnej a mestskej polície.
