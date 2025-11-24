< sekcia Regióny
V B. Bystrici predstavia knihu o 100-ročnej histórii Robotníckeho domu
Knihu do života uvedie primátor Ján Nosko papierovými šatňovými lístkami, ktoré symbolizujú stovky malých príbehov a spomienok tvoriacich 100-ročnú históriu kultúrneho centra.
Autor TASR
Banská Bystrica 24. novembra (TASR) - Oslavy storočnice Robotníckeho domu vyvrcholia v sobotu 29. novembra predstavením ojedinelej publikácie Robotnícky dom - Pevný bod politicko-kultúrneho života v Banskej Bystrici, ktorá približuje ucelený historický príbeh tohto významného kultúrneho stánku. Návštevníkov čaká aj komentovaná prehliadka výstavy s názvom Robotnícky? Áno, kultúrny! spolu s jej autormi Filipom Glockom a Patrikom Ševčíkom. TASR o tom v pondelok informovala Barbara Károlyová z kancelárie primátora.
„Publikáciu dopĺňa séria rozhovorov s osobnosťami z rôznych oblastí, ktorých životy sa osobne či profesionálne s Robotníckym domom pretli. Spomienky pamätníkov čitateľa prevádzajú množstvom rôznych kultúrnych podujatí a nezabudnuteľných príbehov, ktorých bol tento priestor svedkom,“ konštatovala Zuzana Kohútová z Kultúrneho centra Robotnícky dom.
Robotnícky dom začali stavať banskobystrickí robotníci ako svoj kultúrny stánok v roku 1924, o rok neskôr už slúžil verejnosti a pulzoval v ňom kultúrny život. Za desaťročia viackrát prešiel obnovou, neskôr bol pre nevyhovujúci technický stav zatvorený. V roku 2015 ho komplexne zrekonštruovali z európskych zdrojov a dnes je dejiskom množstva podujatí. Patrí k vyhľadávaným miestam obyvateľov i návštevníkov Banskej Bystrice.
