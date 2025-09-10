< sekcia Regióny
B. Bystrica patrí k najviac rastúcim v cestovnom ruchu, tvrdí radnica
V rokoch 2015 až 2019 mesto pod Urpínom zaznamenalo najrýchlejší rast počtu prenocovaní spomedzi všetkých krajských miest.
Autor TASR
Banská Bystrica 10. septembra (TASR) - Mesto Banská Bystrica bolo pred necelými 10 rokmi v počte prenocovaní medzi porovnateľnými mestami na poslednom mieste. Vlani sa už umiestnilo na druhom a po započítaní všetkých krajských miest vrátane Bratislavy a Košíc jej patrí štvrtá priečka. TASR o tom v stredu informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková.
V rokoch 2015 až 2019 mesto pod Urpínom zaznamenalo najrýchlejší rast počtu prenocovaní spomedzi všetkých krajských miest. Po pandémii koronavírusu sa zotavilo rýchlejšie ako celoslovenský priemer.
„Už v roku 2022 dosiahlo 81 percent úrovne roku 2019, zatiaľ čo Slovensko ako celok iba 72 percent. Vlani dosiahlo mesto v počte prenocovaní úroveň 91 percent v porovnaní s rokom 2019, k čomu významne prispel aj európsky šampionát v atletike do 18 rokov,“ vysvetlil riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu Stredné Slovensko Jiří Pěč.
V minulom roku tvorili domáci návštevníci 60 percent z celkového počtu prenocovaní v meste. Štatistiky svedčia o tom, že Banskú Bystricu vyhľadávajú aj zahraniční turisti, ktorí tvorili 40 percent prenocovaní, čo je viac než celoslovenský priemer. V meste pod Urpínom zostávajú priemerne 3,6 dňa, domáci v rozmedzí od 1,8 do 2,1 dňa.
„Najviac návštevníkov k nám prichádza v letných mesiacoch, počas Banskobystrického kultúrneho leta. V júli 2022 a v auguste 2024 dosiahlo mesto historicky najvyššie počty prenocovaní,“ zdôraznil vedúci oddelenia cestovného ruchu magistrátu Tomáš Pastorok.
Samospráva má spracovanú dlhodobú stratégiu, koncepciu rozvoja cestovného ruchu v meste do roku 2030, ktorá stavia na udržateľnosti, kvalitných službách a efektívnom riadení cestovného ruchu.
„Banská Bystrica potvrdzuje, že je jednou z najdynamickejšie rastúcich a najatraktívnejších destinácií na Slovensku. Výborné úspechy sú dôkazom, že vytvárame vhodné podmienky na organizáciu veľkých podujatí, akými sú EYOF 2022, Majstrovstvá Európy v atletike do 18 rokov, ale aj na festivaly ako The Legits Blast so súťažou Outbreak Europe. Okrem rozmanitej ponuky atrakcií, bohatej kultúry, športu, prírodného a horského zázemia s celoročnou návštevnosťou venujeme pozornosť záchrane Medeného hámra, do ktorého chceme v budúcnosti premiestniť Thurzo-Fugger zážitkovú expozíciu s ambíciu priniesť nový produkt cestovného ruchu,“ doplnil primátor Ján Nosko.
Expozícia je už dnes zapojená do Európskej Fuggerovskej cesty. Nemecká cestovná kancelára ponúka zájazd po stopách Fuggera v Európe a na jeseň má prísť do Banskej Bystrice prvý zájazd turistov.
