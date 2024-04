Pedagogická fakulta UMB si pripomenula 70. výročie svojho založenia

Banská Bystrica 23. apríla (TASR) - Galavečerom spojeným s oceňovaním a programom troch umeleckých telies Univerzity Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici si v utorok škola pripomenula 70 rokov vysokoškolského učiteľského vzdelávania na Pedagogickej fakulte UMB.



"Od svojho založenia sa učiteľské vzdelávanie v Banskej Bystrici stalo kľúčovým pilierom výchovno-vzdelávacieho systému nášho regiónu. Sme hrdí na to, že sme aj my prispeli k jeho rozvoju, podporovali inovácie a prispôsobovali sa meniacim sa potrebám študentstva a spoločnosti," konštatovala dekanka fakulty Lenka Rovňanová s tým, že výročie nie je len pripomienkou minulosti, ale aj príležitosťou na pohľad do budúcnosti.



Fakulta začala svoju púť ako pobočka Pedagogickej fakulty pri Slovenskej univerzite v Bratislave, s prvou vysokou školou v Banskej Bystrici v roku 1954 - Vyššou pedagogickou školou. Významným míľnikom bol 1. september 1964, keď bola založená samostatná pedagogická fakulta. Jej nová éra sa začala v roku 1992, keď sa stala súčasťou UMB.



Vedecká a výskumná činnosť fakulty sa zameriava na rôznorodé oblasti výchovy a vzdelávania, sociálne aspekty rozvoja spoločnosti, psychologické aspekty edukácie a kvality života, ako aj profesionálny rozvoj učiteľstva a školy. Okrem toho podporuje umelecké aktivity v oblasti hudobného a výtvarného umenia.