Na plavárni na Štiavničkách sa neokúpete, od štvrtka bude zatvorená

Banská Bystrica 7. júna (TASR) – Krytá plaváreň na Štiavničkách v Banskej Bystrici bude od štvrtka (9. 6.) niekoľko dní pre verejnosť zatvorená. TASR o tom v utorok informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Dominika Adamovičová.



Uviedla, že uzávera bude pre Majstrovstvá SR starších a mladších žiakov od štvrtka 9. júna od 15.00 h. do nedele 12. júna do 16.00 h. "Podujatie je zároveň testovacou akciou pre Európsky olympijský festival mládeže, ktorý sa v Banskej Bystrici uskutoční v dňoch od 24. do 30. júla tohto roka," spomenula.



Dodala, že pre prípravu športového festivalu nebude plaváreň ľuďom k dispozícii v dňoch od 19. júla do 1. augusta tohto roka.



Na strednom Slovensku sa bude v lete súťažiť v desiatich športoch - atletike, plávaní, džude, tenise, bedmintone, cyklistike, športovej gymnastike, volejbale, basketbale a v hádzanej. Bude to na 13 športoviskách. Okrem Banskej Bystrice sa využije aj športová infraštruktúra vo Zvolene, Detve, Badíne a v Slovenskej Ľupči. Celkovo na Slovensko pricestuje v závere júla 3600 športovcov a členov realizačných tímov.