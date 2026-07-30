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Plaváreň na Štiavničkách prešla letnou údržbou
Mestská obchodná spoločnosť MBB každoročne využíva letné obdobie na technickú údržbu, stavebné opravy a modernizáciu plavárne.
Autor TASR
Banská Bystrica 30. júla (TASR) - Počas niekoľkotýždňovej letnej odstávky prešla mestská plaváreň na Štiavničkách v Banskej Bystrici údržbou a modernizáciou niektorých technológií. Práce dokončili v predstihu a už od piatka (31. 7.) plaváreň otvoria pre verejnosť. TASR o tom vo štvrtok informovala Barbara Károlyová z kancelárie primátora.
Mestská obchodná spoločnosť MBB každoročne využíva letné obdobie na technickú údržbu, stavebné opravy a modernizáciu plavárne. Z týchto dôvodov bola plaváreň od 6. júla pre verejnosť zatvorená. Pôvodný odhad opätovného otvorenia bol po prvom augustovom týždni.
„Zrealizovali sme servis ozónovača vrátane výmeny UV lámp na oboch zariadeniach na úpravu bazénovej vody, servis chlórovacieho zariadenia, vyčistenie štyroch doskových výmenníkov tepla určených na prípravu teplej úžitkovej vody a bazénových okruhov a tiež výmenu podvodného osvetlenia v relaxačnom bazéne. Odborne sme prečistili všetky okruhy podlahového vykurovania vrátane ich odvzdušnenia, čo zefektívni vykurovací systém,“ vysvetlil riaditeľ MBB Dušan Argaláš.
Medzi ďalšie zrealizované práce patrí kompletná výmena riadiaceho systému technologických zariadení vrátane dodania a montáže nového záložného zdroja elektrickej energie, ktorý prispeje k vyššej bezpečnosti a spoľahlivosti systémového ovládania prevádzky. Obnovou prešiel i kamerový systém a vykonali aj servis elektronických vstupných dverí vo vestibule a pri hlavnom vstupe. Popri bežných stavebných opravách poškodených dlažieb a obkladov bola tento rok obnovená aj dilatácia v dĺžke 300 metrov po obvode 50-metrového plaveckého bazéna.
„Práce sme zrealizovali v plnej kvalite a v skoršom termíne, takže športovisko môže opäť slúžiť verejnosti. Verím, že zrealizované práce prispejú k vyššiemu komfortu a spokojnosti všetkých, ktorí k nám zavítajú,“ dodal Argaláš.
Plaváreň na Štiavničkách zaznamenala počas prvého polroka 194.186 vstupov, návštevnosť už takmer dosiahla vlaňajšie rekordné hodnoty.
Mestská obchodná spoločnosť MBB každoročne využíva letné obdobie na technickú údržbu, stavebné opravy a modernizáciu plavárne. Z týchto dôvodov bola plaváreň od 6. júla pre verejnosť zatvorená. Pôvodný odhad opätovného otvorenia bol po prvom augustovom týždni.
„Zrealizovali sme servis ozónovača vrátane výmeny UV lámp na oboch zariadeniach na úpravu bazénovej vody, servis chlórovacieho zariadenia, vyčistenie štyroch doskových výmenníkov tepla určených na prípravu teplej úžitkovej vody a bazénových okruhov a tiež výmenu podvodného osvetlenia v relaxačnom bazéne. Odborne sme prečistili všetky okruhy podlahového vykurovania vrátane ich odvzdušnenia, čo zefektívni vykurovací systém,“ vysvetlil riaditeľ MBB Dušan Argaláš.
Medzi ďalšie zrealizované práce patrí kompletná výmena riadiaceho systému technologických zariadení vrátane dodania a montáže nového záložného zdroja elektrickej energie, ktorý prispeje k vyššej bezpečnosti a spoľahlivosti systémového ovládania prevádzky. Obnovou prešiel i kamerový systém a vykonali aj servis elektronických vstupných dverí vo vestibule a pri hlavnom vstupe. Popri bežných stavebných opravách poškodených dlažieb a obkladov bola tento rok obnovená aj dilatácia v dĺžke 300 metrov po obvode 50-metrového plaveckého bazéna.
„Práce sme zrealizovali v plnej kvalite a v skoršom termíne, takže športovisko môže opäť slúžiť verejnosti. Verím, že zrealizované práce prispejú k vyššiemu komfortu a spokojnosti všetkých, ktorí k nám zavítajú,“ dodal Argaláš.
Plaváreň na Štiavničkách zaznamenala počas prvého polroka 194.186 vstupov, návštevnosť už takmer dosiahla vlaňajšie rekordné hodnoty.