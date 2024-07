B. Bystrica po 10 rokoch chystá zmeny v pešej zóne, obmedzí vozidlá

Banská Bystrica 24. júla (TASR) - Mesto Banská Bystrica chystá po desiatich rokoch zmeny na pešej zóne v historickom centre s cieľom znížiť počet vozidiel, ktoré sa v nej pohybujú. Príslušné všeobecne záväzné nariadenie (VZN) bude na mestské zastupiteľstvo predložené v septembri, pre cyklistov či kolobežkárov sa pravidlá meniť nebudú. Na tlačovom brífingu o tom v stredu informoval primátor Banskej Bystrice Ján Nosko.



Pešia zóna v historickom centre Banskej Bystrice vznikla v roku 1993 a tvorí ju Námestie SNP, Dolná, Lazovná a Národná ulica, Horná Strieborná, Dolná Strieborná a Námestie Štefana Moysesa. V rámci prípravy nových pravidiel samospráva v uplynulých mesiacoch spustila monitorovanie vstupov do pešej zóny prostredníctvom inteligentného kamerového systému.



"V máji počas jedného dňa tadiaľto prešlo 366 vozidiel. Zhruba 65 percent boli vozidlá zásobovacie, zvyšok, približne 160 vozidiel, prešlo v čase mimo zásobovania. Našou prioritou je nastaviť podmienky tak, aby sme zredukovali počet zastavení v tomto priestore," skonštatoval Nosko.



Jednou z plánovaných zmien v súvislosti s pohybom vozidiel v pešej zóne je vydávanie elektronických oprávnení, ktoré budú viazané na konkrétne evidenčné číslo vozidla (EČV). "Vďaka monitorovaniu vstupov do pešej zóny kamerovým systémom, spárovaniu EČV a časového monitoringu, bude mestská polícia vedieť vyhodnotiť oprávnené a neoprávnené vstupy vozidiel," vysvetlil primátor.



Na vjazd do pešej zóny mesto doposiaľ vydávalo dva druhy oprávnení, ktoré nie sú viazané na konkrétne vozidlá. Prvú skupinu tvoria takzvané parkovacie povolenia, druhým typom sú zastavovacie oprávnenia. Celkovo je v súčasnosti v rámci oboch druhov vydaných vyše 600 povolení. Mesto v rámci zmien plánuje redukovať najmä zastavovacie povolenia, ktoré umožňujú vodičom vjazd do pešej zóny napríklad za účelom naloženia či vyloženia tovaru.



"Tu prichádzame k najzásadnejšej zmene. Bude to už iba na konkrétne EČV, k jednej nehnuteľnosti bude vydaná iba jedna povolenka. Navyše, už to nebude neobmedzené ako doteraz, ale iba dvakrát za deň, a to najviac na 30 minút," priblížil prvý viceprimátor Jakub Gajdošík. Dodal tiež, že mesto bude majiteľom garáží či parkovacích miest naďalej vydávať parkovacie oprávnenia na konkrétny počet parkovacích miest, viazané budú rovnako na EČV.



Zmeny sa dotknú aj času zásobovania, keď do pešej zóny vchádza najväčší počet vozidiel. Stanovený je od 4.00 do 9.00 h. "Tí, ktorí čas zásobovania využívajú, budú musieť predložiť faktúru, dodací list, alebo iný dokument, ktorý preukazuje nevyhnutnosť vjazdu do pešej zóny," uviedol Gajdošík.



Nové pravidlá pre pohyb vozidiel v pešej zóne a vydávanie povolení chce samospráva v najbližšom čase predstaviť aj majiteľom a nájomcom nehnuteľností v historickom centre mesta či obyvateľom tejto lokality. Na dodržiavanie VZN budú po jeho schválení dozerať príslušníci mestskej polície, pri sankciovaní vodičov budú využívať objektívnu zodpovednosť.



"Na všetkých vstupoch do pešej zóny budú osadené dopravné značky s telefónnym číslom na mestskú políciu, kde budeme vyhodnocovať akútnosť a opodstatnenosť jednorazových vstupov. Bude sa to týkať prevažne havarijných a mimoriadnych situácií," povedal vedúci oddelenia výkonu služby mestskej polície Richard Balko.