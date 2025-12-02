< sekcia Regióny
B. Bystrica po roku zavŕšila proces tvorby programu rozvoja bývania
Program rozvoja bývania má predstavovať rámec usmerňujúci bytovú politiku v Banskej Bystrici počas nasledujúceho desaťročia.
Autor TASR
Banská Bystrica 2. decembra (TASR) - Mesto Banská Bystrica po takmer roku zavŕšilo proces tvorby Programu rozvoja bývania (PRB) na roky 2025 až 2035. Pri príprave strategického dokumentu samospráva spolupracovala so zástupcami verejného, súkromného a občianskeho sektora i akademickej sféry. Program bude vo februári predmetom rokovania mestského zastupiteľstva. TASR o tom informovala Barbara Károlyová z kancelárie primátora.
Program rozvoja bývania má predstavovať rámec usmerňujúci bytovú politiku v Banskej Bystrici počas nasledujúceho desaťročia. Dokument prináša pohľad na potreby obyvateľov, pomenúva výzvy a navrhuje opatrenia, ktoré majú zlepšiť dostupnosť bývania pre všetky skupiny ľudí. Strategický dokument vznikal od januára, a to počas 12 stretnutí pracovnej skupiny prepájajúcej odborníkov, zástupcov samosprávy, inštitúcií, neziskových organizácií aj aktívnych obyvateľov.
„Spolu sme identifikovali kľúčové problémy v oblasti bývania a hľadali najefektívnejšie riešenia. Výstupy tejto spolupráce sa stali základom strategickej časti PRB. Na implementačnej úrovni sme pokračovali v dialógu s odborníkmi mestského úradu, ktorí budú jednotlivé opatrenia uvádzať do praxe,“ uviedla vedúca referátu pre participáciu a inováciu v oblasti otvoreného spravovania mestského úradu Soňa Kariková.
Strategický dokument podľa mesta vysiela silný signál smerom k partnerom. Samospráva chce s developermi nielen diskutovať, ale aj aktívne ich vťahovať do rozvoja mesta a hľadať spoluprácu pri výstavbe nájomných bytov. Dokument sa zameriava aj na hľadanie nových lokalít, objektov či pozemkov, ktoré by mohli slúžiť na bytovú výstavbu.
„Program prináša viacero zásadných noviniek. Jednou z nich je vytvorenie platformy pre inovatívne bývanie, priestoru, kde sa budú môcť stretávať a spolupracovať všetci aktéri bytovej politiky, odborníci, developeri, mestské organizácie, akademici či poskytovatelia sociálnych služieb. Cieľom je, aby sa rozvoj bývania neriešil oddelene, ale spoločne a systematicky,“ doplnil 2. zástupca primátora Martin Majling.
