Na banskobystrickej Fončorde dokončujú rekonštrukciu vnútrobloku

Banská Bystrica 23. júna (TASR) – S rekonštrukciou priestoru o rozlohe 14.000 štvorcových metrov na banskobystrickom sídlisku Fončorda sa začalo už vlani v októbri. Stavebné práce pokračovali na jar tohto roka a v súčasnosti sa revitalizácia vnútrobloku blíži do finále. Informovala o tom TASR vo štvrtok hovorkyňa primátora Dominika Adamovičová.



"Zámerom je vytvoriť z areálu oázu zelene zvýšením kvality a zdravotného stavu existujúcich i výsadbou nových porastov s uplatnením ekologických princípov. Do užívania by mal byť odovzdaný v septembri. Projekt odzrkadľuje názory a podnety obyvateľov, ktorý samospráva sumarizovala participatívnym spôsobom," uviedla Adamovičová.



Nové plochy podľa nej ponúknu športovanie pre deti, komunitné záhrady, malý amfiteáter, obnovené chodníky, nové stojany na bicykle, lavičky, smetné koše či viac ako 110 vysadených stromov.



"Revitalizácia areálu, ktorého vzhľad si navrhli samotní obyvatelia, stále napreduje. K dnešnému dňu sú kompletne dokončené chodníky zo zámkovej dlažby, zrealizované terénne úpravy a násypy a taktiež je osadená nádrž na zachytávanie dažďovej vody, ako i štrkový bazén so stromami slúžiacimi na odparovanie. V celom priestore bolo vysadených viac ako 110 stromov. Verím, že aj naďalej pôjdu práce podľa plánu," reagoval Nosko.



V najbližších mesiacoch má zhotoviteľ dokončiť chodníky a osadiť svietidlá verejného osvetlenia. Potrebné bude zhotoviť povrchy pre plochy na voľnočasové aktivity. Následne sa osadí mobiliár vrátane fontánky na pitie, ako aj všetky športové či hracie prvky. Vo finálnej fáze sa dokončí pódium, pieskovisko, zrealizuje výsadba trávnikov a okrasných kríkov, pričom v niektorých častiach bude potrebná rekultivácia pôdy.



Podľa magistrátu aktuálna cena stavebných prác, obnovy a výsadby zelene je takmer 837.000 eur s DPH, z toho nenávratný finančný príspevok, ktorý samospráva získala, predstavuje 760.000 eur. Výška spolufinancovania mestom je necelých 77.000 eur s DPH.