Po sídlisku Sásová v Banskej Bystrici sa pohyboval medveď

Banská Bystrica 12. septembra (TASR) - Po sídlisku Sásová v Banskej Bystrici sa v pondelok (11. 9.) v nočných hodinách pohyboval medveď. Na miesto boli privolaní príslušníci mestskej polície i zásahový tím pre medveďa hnedého, situáciu budú monitorovať aj počas nasledujúcich dní. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.



"Včera v nočných hodinách bol na číslo mestskej polície nahlásený oznam, že po štvorprúdovej ceste v smere od škvarového ihriska do Sásovej sa pohybuje medveď. Naposledy bol medveď videný na Javorníckej ulici a v okolí polikliniky na Rudohorskej ulici. Po príchode na miesto začal zásahový tím s prehľadávaním celej lokality až smerom na Šachtičky," priblížila hovorkyňa primátora s tým, že mestská polícia zvýši monitorovaciu činnosť v tejto lokalite.



Samospráva verejnosť upozorňuje na to, že s blížiacou sa zimou môžu byť náhodné strety s medveďom čoraz častejšie. "Bezpečnosť obyvateľov je pre nás prvoradá, preto vyzývame kompetentných, aby už konečne prijali neodkladné účinné opatrenia s cieľom zamedziť podobným situáciám," uviedlo mesto. V prípade stretu s medveďom odporúča potichu a pokojne sa vzdialiť a kontaktovať mestskú políciu na čísle 159.